Escasez de talento: un mito creado por procesos que no funcionan

Hay desarrolladores esperando proyectos. Hay empresas necesitando perfiles urgentes. Y entre esos dos extremos, también hay demasiada fricción. Nos encontramos con procesos de selección eternos, plataformas que priorizan cantidad sobre calidad, entrevistas que no van a ningún lado, decisiones que se demoran meses. Todo eso cuesta dinero, pero también energía. Cansa a quienes buscan trabajo. Frustra a quienes necesitan contratar.

Es el desorden. En estos años aprendí que no se trata solo de tener una lista larga de candidatos. Se trata de tener procesos diseñados para integrarlos con precisión. No más rápido que nadie, sino más rápido que el propio cuello de botella.

Por eso creo que la conversación ya no debería girar en torno a cómo atraer más talento , sino a cómo construir estructuras que lo activen. Que lo reconozcan, que lo evalúen sin sesgos, que lo conecten con proyectos reales. La diferencia entre contratar en meses o en días no está en el presupuesto. Está en cómo está armado el sistema.

Las organizaciones más eficientes no son necesariamente las que tienen más recursos. Son las que logran convertir el tiempo en ventaja. Y en un mercado global donde el talento ya es remoto por naturaleza, esa capacidad importa más que nunca.

El talento ya es remoto por naturaleza

McKinsey estima que el 90% de las empresas va a necesitar transformar su estrategia de atracción y retención de talento tecnológico en los próximos cinco años. La pregunta es si van a esperar a que eso se vuelva urgente o si van a diseñar esa transformación ahora, con intención.

Desde 2021 trabajo junto a mis socios en construir una red distribuida de profesionales tecnológicos en América Latina, logramos ser más de 10.000, y eso, en esta industria, es un hito. No como un marketplace, ni como una bolsa de trabajo. Sino como una comunidad validada, preparada para integrarse a proyectos sin fricción. Esa experiencia me enseñó que escalar no es solo crecer. Es ordenar, afinar, iterar.

Escalar es, en el fondo, tomar en serio el vínculo entre personas y tecnología. En un contexto donde todo se acelera, quizás el diferencial esté en lo contrario: crear estructuras que resistan la velocidad sin perder claridad.

* Ramiro González Forcada, co-founder & CEO de The Flock