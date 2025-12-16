Escándalo en Lanús: una pelea de padres terminó en una dura sanción a dos equipos de fútbol infantil

La semifinal de un torneo de fútbol infantil en Lanús terminó en violentos enfrentamientos de padres frente a sus hijos. La federación expulsó a ambos equipos.

La violenta pelea entre padres en un torneo de fútbol infantil en Lanús derivó en la expulsión inmediata de los dos equipos involucrados. Foto: Captura de pantalla

Una escena de extrema tensión empañó un torneo de fútbol infantil en Lanús. La semifinal de la Copa Oro organizada por la Federación Argentina de Deportes Infantiles (FADI), disputada en el Club Villa Pellerano, concluyó con una violenta pelea entre padres que derivó en la expulsión inmediata de los dos equipos involucrados.

El partido enfrentaba a los clubes 1° de Mayo y Villa Heredia en la categoría de niños de 6 años de edad. El encuentro se desarrolló en cancha neutral con el objetivo de garantizar un entorno cuidado, pero minutos después del final, el clima se desbordó ante la mirada atónita de los propios jugadores.

De acuerdo con registros que circularon en redes sociales, el conflicto comenzó cuando los adultos ingresaron al campo de juego. En cuestión de segundos, empujones y golpes se multiplicaron, mientras los chicos eran retirados de urgencia hacia los vestuarios, varios de ellos entre lágrimas. Testigos señalaron que la discusión se habría originado a partir de un gesto provocador atribuido a uno de los entrenadores.

Escándalo en Lanús La pelea se extendió durante varios minutos y se trasladó desde el césped hacia las tribunas, donde familiares intentaron frenar los incidentes y proteger a los menores del pánico generalizado. El delegado del club anfitrión, Adrián Vidart, describió la escena con crudeza: “Los nenes lloraban desconsoladamente”.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la FADI resolvió excluir a ambos equipos de la actual Copa Oro. La decisión, tomada con el objetivo de desalentar nuevas situaciones de violencia, generó un fuerte impacto en el ámbito competitivo. Según trascendió, la federación solicitó los videos originales para analizar posibles sanciones individuales y convocó a una reunión extraordinaria para definir los pasos a seguir.