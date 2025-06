Entornos que suman estrés: la ansiedad infantil en alza

En la infancia y en la adultez, este sistema de alarma que despierta la ansiedad se activa incluso cuando no hay un peligro real, pero el entorno o el desarrollo madurativo lo interpreta así. Según la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP), la ansiedad se convierte en un problema cuando es frecuente, interfiere con la vida cotidiana del niño.