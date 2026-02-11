En pleno debate de la reforma laboral, se confirmó un paro de pilotos aéreos

Live Blog Post

Se anunció paro de transporte: cómo funcionarán los subtes y trenes

En el caso puntual del subte, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro confirmó su adhesión a la medida. A través de un comunicado, el gremio anunció que el paro en todas las líneas comenzará a las 21 y se extenderá hasta el final de la jornada.

Por su parte, los trenes metropolitanos no se verán afectados. El gremio ferroviario La Fraternidad no anunció medidas de fuerza para este miércoles 11 de febrero. Por este motivo, los servicios ferroviarios del Área Metropolitana de Buenos Aires funcionarán con normalidad durante toda la jornada

