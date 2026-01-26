En Mendoza se eligió a uno de los dirigentes sindicales más jóvenes del país

Mendoza fue escenario este fin de semana de un hecho poco habitual dentro del sindicalismo argentino. En la sede central de UTHGRA, ubicada en calle Mitre 741 de Ciudad, asumieron las nuevas autoridades de la seccional local en un acto que reunió a dirigentes políticos y gremiales, empresarios del sector turístico, trabajadores y referentes de la actividad.

La jornada tuvo un condimento especial: Emiliano Tejada Montivero, con apenas 29 años, asumió como Secretario General de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) Mendoza . De esta manera, se convirtió en el dirigente sindical más joven del país en encabezar un sindicato, no solo dentro de la organización sino también a nivel nacional.

El acto oficial se desarrolló en el Salón “Carolina Montivero” y contó con una amplia convocatoria. Participaron delegados, afiliados, familiares y amigos, además de representantes del ámbito turístico, hotelero y gastronómico, en un clima marcado por la expectativa y el recambio generacional.

Entre las presencias destacadas estuvieron el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, y el intendente de Maipú, Matías Stevanato, quienes ratificaron el acompañamiento institucional al sector. También dijeron presente autoridades de AEHGA y la subsecretaria de Empleo y Capacitación de la Provincia, Emilce Vega.

Durante la ceremonia se formalizó la conformación de la nueva Comisión Ejecutiva, junto a los delegados congresales y vocales. Todos firmaron el libro de actas, dejando oficialmente constituida la nueva conducción de UTHGRA Seccional Mendoza, que inicia así un nuevo ciclo al frente del gremio.

En su discurso, Tejada Montivero habló de un sindicalismo más cercano y actualizado. Destacó el recambio generacional, una comisión joven y representativa, y una mirada que apuesta a la formación, al trabajo digno y al crecimiento del turismo y la gastronomía en toda la provincia. “Tenemos la convicción de construir un gremio activo y protagonista del desarrollo de Mendoza”, afirmó.