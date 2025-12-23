En medio de la lucha contra la pirotecnia, en Ciudad decomisaron unas dos mil unidades

El secuestro incluyó entre otras cosas petardos, bengalas, morteros, tortas luminosas, baterías y cañitas voladoras. La lucha de los municipios.

La Municipalidad de Ciudad de Mendoza comenzó con los operativos de incautación de pirotécnica en la vía pública para dar cumplimiento a la prohibición que rige en ese municipio y en todos los de la provincia, sobre el uso, comercialización y tenencia de este tipo de productos; muy utilizados para las Fiestas de Fin de Año a pesar de su ilegalidad.

Tras una serie de operativos que se llevaron a cabo en esa comuna, secuestraron alrededor de dos mil unidades de pirotecnia, entre los que se encuentran cañitas voladoras, bengalas, morteros, petardos, tortas luminosas, baterías y fósforo petardos, entre otros elementos. Secuestrados principalmente en la vía publica capotando la comercialización ambulante.

Según estiman desde la Municipalidad de Ciudad, el total de los productos decomisados tiene un valor aproximado de $1.800.000. Dicho material secuestrado será entregado a la División Explosivos de la Policía de Mendoza, para su posterior destrucción.

pirotecnia ciudad 1 El operativo de la Ciudad para secuestrar pirotecnia. Ciudad Cómo operan los municipios para aplicar controles a la pirotécnica La aplicación de las correspondientes normativas municipales para prohibir la pirotécnica es un punto de análisis todos los años, teniendo en cuenta que siguen siendo utilizadas clandestinamente a pesar de las expresas advertencias sobre sus riesgos en general, como la posibilidad de que se produzcan incendios. Además del daño que causan las detonaciones en distintas personas, especialmente las que se encuentran en el espectro autista y también los animales.

El tema volvió al centro de la escena este lunes luego de que un depósito de venta clandestina en Godoy Cruz se incendió, causando graves heridas a una persona y severos daños materiales en el depósito (ubicado en una casa) y en casas aledañas.