En Luján de Cuyo aplicarán multas a los que crucen la calle distraídos o con el celular

El Concejo Deliberante de Luján de Cuyo puso en funciones el nuevo Código de Convivencia, que incluye un capítulo sobre contravenciones de tránsito. La concejal Cecilia Soule explicó en MDZ Radio que la normativa, vigente desde el 1º de abril de 2026, busca "prevenir accidentes y velar por la integridad" regulando conductas como el uso de celulares al cruzar.

La normativa, que entrará en vigencia el 1º de abril de 2026, regula el comportamiento de peatones y conductores, estableciendo una escala de prioridades basada en el "grado de vulnerabilidad" de cada actor. "Lo que hemos hecho es plasmar en el Código de Convivencia, dentro de este capítulo, los roles y las obligaciones que tiene que cumplir cada uno", señaló Soule.

Foco en la responsabilidad peatonal Entre las conductas que podrán ser sancionadas se encuentra el cruce de calle usando el celular. La edil aclaró que, si bien el peatón "tiene la prioridad principal dentro del sistema vial", se le pide "que también en cierto punto actúe con responsabilidad para la integridad propia". Y fundamentó: "No ir mirando el celular, mandando un mensajito cuando podés perder un minuto y prestar atención (…) exclusivamente por la seguridad de él y también para evitar cualquier tipo de accidente".

Los controles se realizarán a través del sistema de monitoreo municipal y con el cuerpo de preventores viales. "La idea es detectar estas irregularidades", afirmó, aunque remarcó que el espíritu no es recaudatorio: "No buscamos con esto, no tiene un fin recaudatorio, tiene un fin, digamos, de poder priorizar el sentido común".

Sanciones y otros actores viales Respecto al monto de las multas, Soule indicó que "esto tiene que pasar a la reglamentación del Ejecutivo, donde se van a establecer los montos de faltas leves, graves y gravísimas". La norma también contempla sanciones para ciclistas, incluyendo la "obligatoriedad del uso del casco homologado" y de circular con luces, así como la prioridad de uso de ciclovías donde existan.