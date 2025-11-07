Emotivo video de uno de los aspirantes de los Granaderos a Caballo al conocer a su bebé

Uno de los aspirantes de los Granaderos a Caballo fue padre durante el curso y recién al finalizarlo pudo conocer a su bebé.

Uno de los aspirantes a formar parte de Granaderos a caballo vivió una situación tan exigente como inolvidable.

El Regimiento de Granaderos a Caballo difundió una historia que conmovió a miles de usuarios en redes sociales. En el último Núcleo de Instrucción Básico, uno de los aspirantes vivió una situación tan exigente como inolvidable: se convirtió en padre en plena etapa de entrenamiento y recién al finalizarlo conoció a su bebé.

El protagonista es el ahora Granadero Gauto, quien atravesó semanas de formación física y disciplina castrense mientras esperaba el momento de abrazar por primera vez a su hijo recién nacido. La distancia, la emoción contenida y el compromiso con la instrucción marcaron su proceso dentro del Regimiento.

El video difundido por la unidad —del que se observan imágenes de los ensayos, la formación y los momentos previos al encuentro— permite ver la tensión propia del cierre del curso. En las primeras secuencias, Gauto aparece formado junto a sus compañeros, impecable en uniforme, con la mirada fija al frente. La solemnidad del entrenamiento contrasta con la historia que late detrás de la escena: un joven padre que aún no ha conocido a su hijo.

Emotivo video de uno de los aspirantes de los Granadero a Caballo al conocer a su bebé Emotivo video de uno de los aspirantes de los Granadero a Caballo al conocer a su bebé El compromiso de los Granaderos a caballo La grabación muestra luego el instante más esperado: cuando recibe a su pareja y finalmente sostiene a su bebé por primera vez. El gesto es breve pero intenso: abraza, mira, sonríe y se quiebra.

Desde la institución destacaron el compromiso del aspirante y señalaron que se trató de un núcleo de instrucción especialmente exigente. “A pesar de la emoción y la distancia, decidió seguir adelante y esperar a terminar el curso para conocer a su hijo”, expresaron en el posteo oficial.