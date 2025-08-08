Elegir carrera sin frustrarse: el mensaje clave de la Expo Educativa 2025

La Expo Educativa 2025 volvió a reunir a miles de estudiantes de toda la provincia en la Nave Cultural , en una nueva edición que no sólo mostró la diversidad de carreras y tecnicaturas disponibles, sino que también reforzó un mensaje clave: elegir qué estudiar no debe ser una fuente de angustia.

Desde escuelas técnicas y bachilleratos hasta secundarias rurales, los jóvenes llegaron con distintos niveles de definición. Algunos ya sabían lo que querían estudiar —como Psicología, Criminalística, Ingeniería en Petróleo, Comercio Exterior o Escribanía— y otros se encontraron con nuevas posibilidades que no conocían. Pero todos compartieron un punto común: la búsqueda de un camino propio.

“Yo vine con la idea de buscar Comercio Interior y lo encontré”, contó una estudiante de Maipú. Otro, que cursa el último año en Tupungato, afirmó que llegó decidido por Psicología pero se sorprendió al descubrir la carrera de Aduanas: “Está buena, no la tenía en mente. Me gustó mucho también”.

La reina nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes , y la virreina, Sofía Perfumo , participaron del evento en el stand del Ministerio de Educación, Infancias y Cultura. Desde allí, compartieron charlas con los estudiantes y destacaron un aprendizaje fundamental: “Muchos chicos vienen con una decisión tomada, pero al recorrer la expo descubren nuevas carreras y se replantean su elección. Lo importante es que sepan que nunca es tarde para cambiar de carrera o elegir otra si la primera no los hace felices”, explicaron las chicas con acuerdo mutuo.

Ambas coincidieron en que decidir una carrera a los 17 o 18 años puede ser un desafío, y que es necesario desarmar la idea de que una mala elección implica un fracaso. “A veces hay presión familiar o social sobre qué estudiar para tener ‘éxito’. Pero cada uno tiene que descubrir su propio camino”, comentaron.

Cambiar de opinión como parte del derecho a estudiar

La diversidad de intereses se reflejó también en el tipo de escuelas de procedencia. Algunos venían de escuelas técnicas con orientación en ciencias naturales que prefieren Psicología, o estudiantes de escuelas de comercio que prefieren la robótica. Más allá de las diferencias, la mayoría encontró en la Expo un espacio para explorar, informarse y proyectarse.

Además de los intereses personales, también apareció la preocupación por la salida laboral. Pero en general, el criterio predominante entre los entrevistados fue el gusto propio. “A mí me interesa estudiar lo que me gusta, no lo que pienso que me va a dejar plata. Es algo que me llama la atención hace mucho”, comentó un estudiante interesado en la Enología.

Muchos estudiantes también reconocieron que el evento les permitió conocer carreras que antes no contemplaban. “Me llamó la atención el profesorado para personas con discapacidad auditiva. No lo conocía y me pareció hermoso”, dijo una joven del Cordón del Plata. Otro grupo destacó el descubrimiento de la carrera de Locución o de propuestas vinculadas al Ambiente y la Educación.

La Expo Educativa, que este año volvió a ofrecer transporte gratuito desde distintos departamentos de Mendoza, se consolidó como una herramienta de orientación que acompaña a los jóvenes en el proceso de búsqueda, decisión y redescubrimiento. El recorrido por sus stands no solo provee información académica, sino que habilita decisiones. Y en un tiempo de definiciones tempranas, cada conversación puede abrir un camino.

Milagros Lostes - MDZ

