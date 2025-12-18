El Vaticano confirmó la beatificación de Enrique Shaw: el empresario argentino con "sangre obrera"
El papa León XIV autorizó la promulgación del decreto que permitirá la beatificación del empresario Enrique Shaw, quien también fue laico y oficial de la Armada argentina.
El Papa autorizó este miércoles la promulgación del decreto que permitirá la beatificación de Enrique Shaw, empresario, laico y oficial de la Armada argentina. La decisión lo distingue como el único beato en este grupo que no está vinculado a la Guerra Civil española, resaltando su figura como un modelo de santidad en el mundo del trabajo y la empresa.
La historia de Enrique Shaw
Nacido en 1921, la vida de Shaw rompe los moldes tradicionales de la santidad religiosa, enfocándose en la Doctrina Social de la Iglesia aplicada a la economía:
Visión Empresarial: Entendía la empresa como una comunidad de personas y no solo como una fuente de lucro. Fue el fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).
Hitos Sociales: Fue impulsor del salario familiar en Argentina, una medida pionera para garantizar que el ingreso del trabajador cubriera las necesidades de su familia.
Compromiso Político: En 1955 fue detenido por su fidelidad pública a la fe católica durante el conflicto entre el Estado argentino y la Iglesia.
Misión Laica: Aunque pensó en trabajar directamente con obreros, un sacerdote lo instó a permanecer en el mundo corporativo para transformar la empresa desde dentro, una visión compartida por el actual Papa.
Un milagro de identidad
El vínculo de Shaw con sus empleados quedó sellado en un episodio emblemático antes de su muerte por cáncer en 1962, a los 41 años:
“Ahora soy feliz, ya que por mis venas corre sangre obrera”, expresó al recibir transfusiones de sangre donadas espontáneamente por los trabajadores de su empresa para intentar salvarle la vida.
El camino a la beatificación
El proceso de canonización del empresario argentino ha avanzado con firmeza en los últimos años:
Abril 2021: Fue declarado "venerable" por el Papa Francisco.
Enero 2025: El milagro atribuido a su intercesión superó la instancia médica.
Junio 2025: Aprobación unánime de la Comisión Teológica y dictamen favorable de obispos y cardenales.
Diciembre 2025: Confirmación oficial del decreto de beatificación.
Otras Beatificaciones y reconocimientos
Junto a Shaw, el Vaticano reconoció a otros mártires y figuras destacadas:
Mártires de la Guerra Civil Española: Once personas (nueve seminaristas, un sacerdote y un laico) asesinados "por odio a la fe" entre 1936 y 1937.
Nuevos Venerables: Se reconocieron las virtudes heroicas de los italianos Berardo Atonna y Domenica Caterina dello Spirito Santo, y del sacerdote indio Joseph Panjikaran.