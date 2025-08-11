El tortugo Jorge y la última esperanza para identificarlo: qué son las marcas que tiene en las aletas

El 29 de julio dejó de funcionar el rastreador, pero el tortugo Jorge tiene marcas en las aletas. Para qué sirven las chapas y qué van a hacer si lo encuentran.

Marcas en las aletas del tortugo jorge que le colocaron cuando lo liberaron.

La vida en mar abierto del tortugo Jorge generó la fascinación de los mendocinos -que lo vieron durante 40 años en el acuario municipal- y del mundo que siguió su travesía hasta Río de Janeiro. El 29 de julio se rompió el rastreador y no se sabe su ubicación, pero hay una manera de identificarlo: las marcas de las aletas.

Por qué el tortugo Jorge vivió 40 años en cautiverio El tortugo Jorge apareció en las costas de Bahía Blanca en 1984 con un cuadro de hipotermia, en ese momento decidieron trasladarlo al acuario municipal de la Ciudad de Mendoza y allí vivió durante casi 40 años.

El tortugo Jorge lleva dos meses en mar abierto Hace unos años, la comuna decidió que el tortugo Jorge debía volver al mar y empezaron las gestiones. Primero lo trasladaron al Aquarium Mar del Plata donde recibió distintas terapias para rehabilitarse, aprendió a alimentarse por sus medios y se ejercitó hasta alcanzar un estado físico óptimo para sus 60 años. Finalmente, el 11 de abril Jorge fue liberado en mar abierto frente a las costas de Mar del Plata. Lo pudieron rastrear durante casi 4 meses hasta que llegó a Brasil y el equipo se rompió.

Cómo son las marcas en las aletas del tortugo Jorge Antes de liberar al tortugo Jorge, los investigadores colocaron dos marcas en sus aletas para poder identificarlo. “A Jorge le colocamos en Aquarium Mar del Plata dos chapas identificatorias en una en cada aletas”, comentó el director científico del Centro de rehabilitación de Mar del Plata, Alejandro Saubidet a MDZ.

“Estas chapas son internacionales fabricadas en Estados Unidos para identificación de tortugas marinas en todo el mundo, incluye a la red ASO que está conformada por Brasil Argentina y Uruguay”, agregó el biólogo.