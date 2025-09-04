El Senado busca rechazar el veto de Emergencia en Discapacidad: qué dice la ley

Este jueves, el Senado buscará insistir con el rechazo al veto de Javier Milei contra la Ley de Emergencia en Discapacidad . Para lograrlo, necesitan reunir dos tercios de los miembros presentes.

El veto presidencial ya fue rechazado en la Cámara de Diputados en agosto, con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones. Esto significa que, de rechazarse nuevamente en esta instancia, la facultad del Poder Ejecutivo quedaría sin efecto y la ley se promulgaría.

La iniciativa se presentó oficialmente en febrero y fue ideada por Daniel Arroyo, del bloque Unión por la Patria, y otros legisladores de la oposición. Plantea declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.

Su objetivo principal es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social, entre otras. Para esto, la Ley propone:

discapacidad La ley busca un cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

Veto presidencial: qué dijo el Gobierno de la Ley

El principal argumento detrás del veto presidencial era el equilibrio fiscal. Además, cuando comenzó a debatirse la iniciativa, la Andis, en su momento dirigida por Diego Spagnuolo, lanzó un comunicado oficial en el cual se proclamaba en contra de la propuesta.

"Las personas con discapacidad no buscan una asistencia pasiva, económica y permanente, sino políticas públicas que garanticen inclusión plena en todos los ámbitos: laboral, educativo, deportivo y social. El proyecto va en la dirección contraria", aseguraron.