El Senado busca rechazar el veto de Emergencia en Discapacidad: qué dice la ley
La Ley de Emergencia en Discapacidad, propuesta a principio de año, fue vetada por Milei el mes pasado. El senado busca insistir con su rechazo.
Este jueves, el Senado buscará insistir con el rechazo al veto de Javier Milei contra la Ley de Emergencia en Discapacidad. Para lograrlo, necesitan reunir dos tercios de los miembros presentes.
El veto presidencial ya fue rechazado en la Cámara de Diputados en agosto, con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones. Esto significa que, de rechazarse nuevamente en esta instancia, la facultad del Poder Ejecutivo quedaría sin efecto y la ley se promulgaría.
Qué es la Ley de Emergencia en Discapacidad
La iniciativa se presentó oficialmente en febrero y fue ideada por Daniel Arroyo, del bloque Unión por la Patria, y otros legisladores de la oposición. Plantea declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.
Su objetivo principal es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social, entre otras. Para esto, la Ley propone:
- Financiamiento instucional y de pensiones: disponer de un financiamiento adecuado y sostenible tanto para el correcto funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) como para las Pensiones No Contributivas por Discapacidad.
- Actualización de aranceles: implementar la actualización mensual del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral
- Compensaciones económicas para prestadores: compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción.
- Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD): la Andis debe establecer los lineamientos para la certificación de la discapacidad, considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.
- Cumplimiento del cupo laboral: garantizar el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público, establecido en la Ley 26.816 de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad.
Veto presidencial: qué dijo el Gobierno de la Ley
El principal argumento detrás del veto presidencial era el equilibrio fiscal. Además, cuando comenzó a debatirse la iniciativa, la Andis, en su momento dirigida por Diego Spagnuolo, lanzó un comunicado oficial en el cual se proclamaba en contra de la propuesta.
"Las personas con discapacidad no buscan una asistencia pasiva, económica y permanente, sino políticas públicas que garanticen inclusión plena en todos los ámbitos: laboral, educativo, deportivo y social. El proyecto va en la dirección contraria", aseguraron.