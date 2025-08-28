El rol de la IA en la ciberseguridad: cómo potencia los ciberataques y su defensa

Hackers y empresas recurren a la inteligencia artificial en una batalla donde la velocidad y la automatización marcan la diferencia.

La inteligencia artificial (IA) está transformando el panorama de la ciberseguridad, a tal punto que hoy en día, se convirtió en una herramienta poderosa tanto para los hackers como para los equipos defensivos que intentan frenarlos. En este escenario, la IA funciona como un arma de doble filo, ya que acelera la ofensiva, pero también la capacidad de respuesta.

De acuerdo con el Reporte Global de Amenazas 2025 de Fortinet, los atacantes utilizan herramientas personalizadas de IA como FraudGPT y WormGPT. Con ellas pueden generar correos de phishing más realistas, mapear superficies de ataque y automatizar campañas de ingeniería social a gran velocidad.

Cómo utilizar la IA como defensa Del lado defensivo, la IA también se volvió indispensable. Fortinet está integrando IA discriminativa, para detectar variantes desconocidas de malware, e IA generativa (GenAI), para resumir y priorizar alertas. “La IA generativa puede impulsar el desarrollo de los analistas, reducir el agotamiento y ayudar a reducir el tiempo medio de respuesta”, detalla el informe.

La capacidad de la IA para procesar información en tiempo real permite a las organizaciones detectar patrones sospechosos y responder antes de que un ataque se concrete. En un contexto donde los hackers automatizan sus ofensivas, la inteligencia de amenazas basada en IA es clave para contrarrestar los ataques.