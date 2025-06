El reto viral de TikTok que arrasa en empresas: "Escucho pero no despido"

En TikTok se hizo viral un video donde se puede ver a un grupo de chicas, trabajadoras de una empresa, realizando el famoso reto “Escuchamos pero no juzgamos” en su versión adaptada: “Escucho pero no despido”. En él, cada una saca a la luz cosas que hizo sin que su jefa se enterara.

Se trata de una empresa dedicada a la fabricación, reciclaje y venta de baterías y vehículos eléctricos. Allí, siete trabajadoras se van pasando la palabra para confesar, entre risas y complicidad, sus secretos: “A veces elimino comprobantes”, “Cuando te dije que no me arrancaba el auto, en realidad me había quedado dormida”, fueron algunas de las confesiones mientras su jefa repetía para sí misma y los demás: “Escucho pero no despido”.