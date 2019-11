El precio del cabello ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por recuperar tu confianza?

La pérdida de cabello es uno de los problemas que más preocupa a los hombres. Las causas son variadas y la alopecia aparece cuando cae el pelo y se cierra el folículo piloso.

La pérdida del cabello está relacionada con la predisposición genética de la persona, se trata de un patrón hereditario aunque no necesariamente se cumple en todos los casos. También se puede achacar a cambios hormonales, al estrés, a trastornos médicos o a la forma de tratar el cabello, además del paso del tiempo.

La alopecia viene acompañada muchas veces de inseguridad y de la pérdida de confianza de la persona que la padece. Pero existen soluciones para tratarla y para recuperar el cabello perdido. La más eficaz es, sin duda, el injerto de cabello.

Todo lo que debes saber sobre el trasplante capilar

También llamado implante capilar o injerto de cabello, se trata de una técnica quirúrgica ideada para repoblar el cuero cabelludo. A pesar de que se trata de un proceso largo que llevará unas horas, no requiere de ingreso en un hospital. La primera recomendación para llevar a cabo un trasplante capilar es ponerse en manos de un profesional con experiencia. Huye de franquicias y de clínicas demasiado económicas. Aunque el precio es una motivación para todo el mundo, lo importante es que el tratamiento se lleve a cabo con las máximas garantías. Lo primero que deben hacer en tu clínica es someter la decisión a una evaluación profunda y estudiar tu caso de forma personalizada. Si no es así, desconfía.

Técnicas utilizadas para el implante capilar

Hay dos métodos fundamentales con los que se trabaja en estos casos con los que se extraen los folículos pilosos:

Técnica FUSS (Folicular Unit Strip Surgery): En este caso los pelos se extraen mediante una banda o tira de piel con cabello de la zona posterior o lateral de la cabeza. Requiere puntos que se retiran aproximadamente a las dos semanas y dejan una cicatriz que no se percibe a la vista.

Técnica FUE (Folicular Unit Extraction): Se trata de la técnica más avanzada que existe actualmente. Los folículos pilosos se extraen de la zona de la nuca uno a uno. Aunque no deja cicatriz es un trabajo mucho más laborioso pero respeta al máximo las estructuras perifoliculares.

Una cuestión de precio

A la hora del presupuesto, los doctores no solo tienen en cuenta el área a trasplantar sino también la técnica que van a emplear para hacerlo. La técnica FUE es un poco más cara aunque no hay una diferencia abismal entre ambas. También se tiene en cuenta el uso de materiales quirúrgicos, la cantidad de sesiones a las que se someterá el paciente y la necesidad o no de cuidados posoperatorios.

Según el Dr. Orozco de la Clínica DrEO, especializada en este tipo de procesos “En nuestra clínica utilizamos los últimos materiales que son puestos en el mercado. No escatimamos en los gastos destinados a proveernos del instrumental de más alta calidad. Sabemos que para garantizarles a nuestros pacientes el resultado por el que podemos enorgullecernos como clínica, es necesario invertir en materiales de última generación”.

A la hora de valorar someterse a un trasplante capilar o no hacerlo, es importante tener en cuenta que es un tratamiento cuyos resultados perduran para siempre. Existen tratamientos alternativos y productos farmacológicos que, a la larga pueden salir más caros y los resultados no son tan satisfactorios.

Con el fin de aproximar al paciente a los precios del mercado en clínicas profesionales, se puede establecer un baremo de precios. La técnica FUE establece, aproximadamente, 5 euros de coste por unidad folicular; 4,5 euros en el caso de la técnica FUSS ya que implica menos tiempo. Por tanto, la horquilla de precios irá desde los 2.500 euros, si se trata de intervenciones pequeñas a los 7.000 euros en las sesiones más largas y complejas.

Ese precio incluirá, además de la intervención en sí, otros gastos derivados de la misma como gastos del quirófano, retirada de los puntos, anestesia, medicamentos desaceleradores del proceso de alopecia, productos de higiene posoperatorios y controles poscirugía.

Lo esencial es la salud y la seguridad del proceso. La Clínica DrEO, por ejemplo, tiene certificaciones oficiales como avales de calidad y buenas prácticas, el ABHRS Certificate y el WTS Certificate.

Injerto de barba

Es una posibilidad por la que cada vez optan más personas, especialmente aquellas barbilampiñas a las que les crece muy poco o nada la barba. El objetivo es repoblar las zonas de las mejillas, las patillas y el mentón aunque también se trabaja el vello del bigote. El tratamiento es similar al explicado anteriormente aunque más corto. Se emplean las técnicas FUSS y FUE.