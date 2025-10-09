El Ministerio de Defensa suspendió una charla de expertos británicos sobre Ucrania tras polémica por las Islas Malvinas

El Ministerio de Defensa canceló la conferencia que iban a brindar representantes de la defensa de Gran Bretaña sobre experiencias del conflicto entre Ucrania y la Federación Rusa. El programa se venía conversando entre ambos ministerios desde marzo pasado y por distintas cuestiones de agenda de los expositores recién se pudo fijar la fecha para el 14 de octubre.

La conferencia abierta “Perspectivas y lecciones del conflicto de Ucrania” estaba a cargo de expertos de la defensa británica con actuación en estas posiciones: Centro de Guerra Integrado, Efectos Militares Estratégicos, Departamento de Comunicación Estratégica, Inteligencia de Defensa y Centros de Guerra Terrestre, Marítima y Aérea.

Se organizó una exposición para militares en actividad de las tres fuerzas a realizarse en la embajada de Gran Bretaña a las 18.00 de ese día y otra de 10.00 a 12.30 para público en general, alumnos, periodistas especializados, docentes, y quien se anotase en la web de la Universidad de la Defensa (UNDEF), sede de la conferencia.

La difusión por redes y el encuadre mediático de que se trataba de “reuniones secretas”, que en rigor tenían carácter público encendió críticas que se radicalizaron con énfasis en la cuestión Malvinas.

Quizá la novedad que disparó el “secretismo” con que fue estigmatizada la reunión en la representación diplomática de la calle Agote surgió de la filtración a los medios de un mensaje naval (GFH 301841 DGPN “R” /NOTAL) que daba cuenta de la participación de seis oficiales jefes de la Armada, entre ellos de la Dirección General de Inteligencia a cargo del contralmirante Pablo Barbich, de la Dirección General de Material Naval que gestiona el contralmirante Carlos Funes y de la Dirección de Educación que dirige el vicealmirante Juan Carlos Romay.

Ruido opositor empujó la cancelación

Guillermo Carmona, exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico sur durante la gestión de Cristina Kirchner y el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella alzaron voces de oposición al evento. “Mientras Argentina mantiene vigente su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur -territorios ocupados por el Reino Unido-, una universidad dependiente del Ministerio de Defensa argentino colabora académicamente con la misma potencia que despliega su poder militar en esos archipiélagos”. “La aceptación de establecimiento de vínculos colaborativos en tales circunstancias se ajusta más apropiadamente al concepto de “colaboracionismo”, sostuvo Carmona en un texto de web.

"Mantener vínculos de cooperación militar o académica en secreto con la potencia ocupante, que mantiene una base militar en nuestro territorio y realiza ejercicios con la OTAN, es inaceptable” disparó el gobernador Melella en X. El mandatario fueguino soporta una brasa ardiente en su propio territorio por el tema malvinero que explicaría la furia actual.

El gobierno kelper ha anunciado a los isleños la sustitución temporal de Río Gallegos como escala en el vuelo semanal de LATAM entre Chile y las Malvinas y la nueva escala hasta el 23 de diciembre es el aeropuerto internacional “Malvinas Argentinas” de Ushuaia.

Ocho vuelos (ya se hicieron dos), cuatro hacia el norte y cuatro hacia el sur, pasarán por el aeropuerto, pero la escala aparece como "Ushuaia" en todos los sitios de reservas y en todas las comunicaciones. El nombre argentino del aeropuerto de Ushuaia (Malvinas Argentinas) no será utilizado por LATAM en ningún momento difundió la administración kelper. Melella protestó por nota ante la empresa aérea, exigió publicar el nombre oficial del aeropuerto de Ushuaia, pero LATAM respondió que usar "Malvinas Argentinas", causaría "confusión" operativa.

El ruido opositor en el contexto electoral con Luis Petri jugándose el territorio de Mendoza motivó la cancelación de la disertación académica. Era una oportunidad de actualización en información de primera mano que un militar valora y que debería separarse de inflamaciones retóricas de la cuestión Malvinas.

Pensar que el “enemigo” de antaño tuerce el pensamiento de fondo de los integrantes de las FF.AA. en una conferencia sobre nada menos que un conflicto de plena actualidad suena a desaire de la profesión militar. El Arte de la Guerra, el tratado más antiguo escrito por Sun Tzu decía entre sus máximas “Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cien batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria obtenida también sufrirás una derrota. Si no sabes nada ni del enemigo ni de ti mismo, sucumbirás en todas las batallas.”