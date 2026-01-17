El libro de las quejas: cómo transformar el reclamo de los hijos en escucha y conexión

Quejarse . Verbo que se utiliza para “manifestar disconformidad o disgusto con algo o alguien”, tal como reza la definición de la Real Academia Española (RAE). Las quejas son parte de la vida, del día a día. Nos quejamos los adultos, los adolescentes y los niños, de problemas chicos y grandes. Sin embargo, sin ser conscientes de ello, a veces, la queja empieza a dominar nuestra vida. Un día, Florencia “Kourny” Suárez , periodista, productora y autora de libros infantiles, comenzó a percibir eso.

En su casa, Helena , su hija de 9 años, se quejaba de todo lo cotidiano. “Eran las quejas de todos los días: ‘Me aprieta el cinturón’; ‘No quiero comer esto otra vez; Hoy no quiero ir a natación’; ‘no me quiero levantar’. Nada fuera de lo común; cosas que cualquier chico dice mil veces”, contó la periodista a MDZ .

Aun así, había algo en esa queja constante que le molestaba, que la saturaba. “De repente, empecé a sentir que la queja era lo que más escuchaba en el día. Seguramente ( Helena ) las decía antes también, pero hubo un momento en el que a mí me empezaron a molestar, como un ruidito constante que ya no podía dejar pasar”, señaló la escritora.

Cuando notó que las quejas de su hija ya no eran solo parte del día a día, sino un signo de algo más profundo, pensó: “Necesitaba encontrar otra forma de encararlo, otra mirada, algo que nos sacara del loop y nos permitiera volver a conectar desde un lugar más liviano”. Fue así que, buscando otra manera de acercarse a su hija, le fabricó un cuaderno en blanco, con una tapa que decía El libro de las quejas .

En pandemia, Flor Suárez comenzó a escribir cuentos para su hija, Helena, y, desde entonces, no dejó de explorar la faceta de autora.

La idea era simple: anotar todas esas quejas reiteradas en el libro . “Al recibirlo, no entendió qué era. Más tarde, sentadas juntas, le leí una lista de todas esas pequeñas quejas que yo había anotado los últimos días. A medida que las escuchaba, le ganó la risa. Nos reímos juntas, y en ese momento supe que algo había cambiado: donde antes había enojo o cansancio, ahora había complicidad”, expresó Flor en el texto de presentación de su obra.

El libro de las quejas de Flor Suárez El libro de las quejas salió a la luz en octubre de 2025 y se encuentra disponible en las librerías y en el sitio oficial de Cuentos en Pijamas. Ángeles Pessina/ Gentileza Prensa

Enseguida, Helena descubrió que se quejaba de más cosas de las que imaginaba y, Flor, por su parte, entendió que “a veces solo necesitamos un espejo amable para vernos desde afuera, para entendernos mejor”.

Para hacer posible ese cambio, Flor eligió un camino alejado al del reto: el del humor y la creatividad. “Para mí el reto no educa. Al menos no de la manera en que yo quiero acompañar a mis hijos. Sentí que llegarle desde el humor y desde una forma creativa podía ser mucho más efectivo, más amoroso y más práctico. El humor abre puertas, relaja, baja la guardia. Además, cuando lo transformás en historia, en palabras, en un pequeño juego, algo queda”, reflexionó la autora del Libro de las quejas en charla con esta periodista.

El cuaderno tuvo tanto impacto en su vínculo con su hija que Flor decidió convertirlo en un libro ilustrado. "La queja está en todas las casas, en todos los vínculos, y cuanto más hablaba del tema, más me daba cuenta de lo universal que es. Entonces pensé que convertirlo en un libro ilustrado podía ayudar a que otras madres, padres o cuidadores encontraran también una herramienta lúdica y amorosa para acompañar esas quejas que aparecen todos los días”, aseguró.

Todo sobre el Libro de las quejas

La obra de Flor Suárez, publicada el 31 de octubre pasado, relata la historia de Julia, una niña de 10 años con un talento especial: quejarse de todo.

El libro de las quejas de Flor Suárez "Con humor y ternura, El libro de las quejas muestra que quejarse también puede ser un camino hacia la creatividad, la complicidad y la risa compartida", reza la sinopsis de El libro de las quejas. Ángeles Pessina/ Gentileza Prensa

“Desde su cuarto nuevo hasta las tareas de la escuela, pasando por sus hermanos, la comida o los videojuegos, cada día encuentra un motivo para protestar. Pero cuando sus quejas empiezan a pesarle como una mochila invisible, descubre un regalo inesperado: El libro de las quejas. Lo que comienza como un desahogo personal se transforma en el divertido. Honorable Club de la Queja, donde Julia y sus amigas recopilan inconformidades grandes y pequeñas. Pronto entenderán que cada queja guarda algo más. Con humor y ternura, El libro de las quejas muestra que quejarse también puede ser un camino hacia la creatividad, la complicidad y la risa compartida”, reza la sinopsis.

Con ilustraciones, neurociencia y una narrativa cargada de ternura, el libro propone una mirada empática sobre los reclamos infantiles, invitando a encontrar la historia emocional que se esconde detrás de cada protesta.

Ciencia y emociones, de la mano

El libro cuenta con el aporte del neurocientífico Mariano Sigman, que nos ayuda a “entender qué pasa realmente en el cerebro cuando aparece la queja, qué nos genera escucharla, qué nos pasa cuando somos nosotros los que nos quejamos, y cuál es la mejor manera de responderles a nuestros hijos cuando entran en ese loop”, según destacó Flor.

Flor Suárez, autora de El libro de las quejas Florencia "Kourny" Suárez lanzó el Libro de las Quejas, tras la saga de Cuentos en Pijamas. Ángeles Pessina/ Gentileza Prensa

“Saber que la queja no es solo un mal hábito, sino un circuito que se activa, que se repite, que incluso puede volverse una especie de adicción, cambia muchísimo la forma de mirarla. Su mirada pone ciencia a algo que yo trabajo desde lo emocional. Esa combinación hace que el libro tenga una mirada más completa", agregó la autora.

Detrás de cada queja, dice, hay un pedido, una tristeza o un enojo esperando ser reconocido. "Las quejas son puertas: si las abrís con calma y cariño, aparece la historia escondida", resaltó Suárez.

Para ella, lo esencial es que el libro no busca eliminar la queja, sino darle un lugar. "Me gustaría que los adultos se sientan acompañados y que los chicos descubran que no están solos en sus frustraciones. Que la queja puede transformarse en algo compartido, más claro, más liviano", concluyó la autora.

Cómo conseguir El libro de las quejas

El libro de las quejas está disponible en el sitio oficial de Cuentos en Pijamas, un universo de obras infantiles creadas por Flor Suárez.