El influencer tucumano Jorgito Díaz y una red solidaria que le va a cambiar la vida a una joven madre

Las redes sociales , especialmente Instagram y TikTok, viven una revolución. Es que en Tucumán, una joven que vive en la extrema pobreza está a punto de lograr el sueño de su vida, el de tener la casa propia, lejos de un asentamiento hostil, para poder salir adelante y, así, ofrecerle un futuro mejor a su pequeño hijo Noah. Todo se conocerá este domingo, desde las 21, en el perfil de Jorgito Díaz , un influencer altruista que desde hace varios años viene dándole una mano a la gente de su provincia a través de la fundación que él mismo lleva adelante.

El caso de Maia es otro de los objetivos logrados por el joven tucumano quien, después de la muerte de su padre en medio de la pandemia por covid 19, decidió enfocar sus objetivos a través de la solidaridad . Así, perdiendo la timidez que lo caracterizaba, empezó con cosas simples como entregarle comida a la gente que estaba en situación de calle o que buscaba en el reciclaje la manera de sobrevivir en medio de la crisis.

De a poco, Jorgito Díaz fue ganando popularidad en su provincia y, gracias a la magia de las redes sociales, logró expandirse a distintos puntos del país y América generando una comunidad solidaria sin igual que lo respalda en cada una de sus campañas, como en este caso la de la joven tucumana que encontró en la calle vendiendo maquinitas de afeitar y encendedores.

Ese día, sin lugar a dudas, fue un punto de quiebre en la vida del influencer y Maia quien, en medio del llanto, comenzó a contar su historia de vida, esa con la que no solo conmovió a Díaz, sino a todos aquellos que lo siguen en las cuentas de sus distintas redes sociales.

Maia, totalmente quebrada y con lágrimas en los ojos comentó aquel día que la venta era muy difícil y que la gente "se da vuelta y me dejan hablando sola. Eso está mal, porque todos somos humanos. Nadie tiene que discriminar. De los 14 años que yo trabajo. Me he separado y tengo que salir a vender para mi hijo de un añito".

En otro tramo de la charla, Maia le contó a Jorgito que "estaba terminando la escuela" y que "me encantaría terminar para sacar adelante a mi hijo". "Tuve a mi gordo y ahora tengo que salir a vender con él. Ahora no lo pude traer porque está sin pañales. Estoy sola".

Ese día, nublado en Tucumán, Maia no había vendido nada, solo los dos encendedores que Jorgito Díaz compró para ayudarla, aunque eso solo era una excusa para lo que llegó después. "Es lo único que he vendido hoy. Le pido a Dios que me ayude. Todos los días le pido por mi hijo para sacarlo adelante porque es feo estar sola y que nadie te ayude", dijo ella quien ese día estaba juntando plata para poder comprarle los pañales a Noah.

Jorgito Díaz

La sorpresa para Maia y el gesto solidario de Jorgito

"Hagamos una cosa, a mí me gustaría que ya te vayas a descansar", dijo Jorgito totalmente conmocionado. "Yo te voy a comprar todo lo que tenés aquí", señalando el canasto de la bicicleta de la joven. Todo era por un total de 10.000 pesos. "Nosotros te queremos dar una recompensa porque sos una mamá muy trabajadora. No te vamos a pagar los 10.000 pesos, sino que te vamos a pagar 500.000 pesos". Ella se quebró y abrazó al joven que de la nada había aparecido para cambiarle el día y la vida. "Esta recompensa viene de parte de Dios. Él te escuchó. Todo va a estar bien. Tenés que seguir adelante y nunca bajar los brazos".

Tras eso, Jorgito fue por más y le entregó otros 200.000 pesos para que comprara mercadería ya que Maia reconoció que no tenían para comer. "Nunca jamás me ha pasado esto", se sinceró ella y se despidieron, aunque no fue para siempre, sino que fue un hasta luego ya que el influencer activó una campaña sin igual para poder seguir ayudando a la chica que había encontrado en una de las tantas calles de su Tucumán natal.

Jorgito Díaz - Maia Jorgito junto a Maia, su hermanito, y el pequeño Noah después de haberles hecho una nueva donación.

El anuncio que iba a cambiar la vida de la joven tucumana

Días después hizo el anuncio: "Pensé en hacer una segunda parte porque la historia de Maia me llegó muchísimo. La mejor opción es entregarle herramientas de trabajo y una herramienta que le va a facilitar el trabajo va a ser entregarle una moto". Esa frase lo cambió todo. Sus miles de seguidores activaron en los comentarios y empezaron a pedirle un cambio de rumbo y que no le entregara la moto, sino que fuese por algo mucho más grande como una casa. Entonces, Jorgito Díaz empezó la campaña para lograrlo, redoblando la apuesta: la casa con un negocio para que Maia no tenga que salir a vender a la calle.

El posteo que adelantó el objetivo cumplido

Jorgito

A lo largo de las últimas semanas, el joven fue subiendo adelantos del caso de la chica tucumana, a quien visitó en la casilla en la que vive en un asentamiento, aunque en el medio alcanzó otro objetivo: darle una casa a Laura, una madre soltera que encontró un día vendiendo sahumerios en la calle para poder pagar el alquiler.

El final de la historia de Maia se conocerá este domingo. Y con ese final, Jorgito Díaz habrá completado una nueva campaña solidaria en su provincia.