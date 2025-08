El doble duelo de los abuelos: perder un hijo, perder un nieto y seguir de pie

A veces, la peor condena es que todos esperan que estén bien.

El segundo duelo, una pérdida que no da tregua

Perder un hijo ya es una herida sin nombre. Perder también a un nieto es un golpe que desarma cualquier sentido. Los abuelos que atraviesan este tipo de tragedia lo hacen en soledad, en silencio, con la culpa de haber sobrevivido, con el dolor de ver cómo la historia se repite.

No existen protocolos que los nombren, ni políticas públicas que los acompañen. Apenas redes informales, gestos aislados o la fuerza que deben inventarse para seguir.

Revictimización mediática, el duelo que no termina

En casos de alta exposición, como el de Cris Morena, la visibilidad pública no siempre consuela. Las noticias, los titulares, las imágenes repetidas obligan a revivir una y otra vez lo irreparable. Lo que para el público es una noticia, para la familia es una herida que no deja de sangrar.

Y esto no ocurre solo con figuras públicas. En todo el país hay miles de abuelos anónimos atravesando duelos múltiples, sin cámaras, sin homenajes, sin voz.

cris-morena-abandono-el-programa-mauro-viale-totalmente-enojada-foto-captura-tv Cris Morena, abuela de Mila. Captura TV

No dejarlos solos

Es hora de mirar hacia ellos. De entender que su dolor no es menor ni decorativo. Son víctimas emocionales directas de tragedias que desordenan el tiempo y la lógica familiar.

No hay consuelo posible para quien pierde dos veces. Pero sí hay una oportunidad: no dejarlos solos, no dejarlos sin nombre, no dejarlos sin voz.

* Lic. Eduardo Muñoz. Criminólogo. Divulgador en Medios. Análisis criminológico aplicado a temas sociales de actualidad y seguridad.

linkedin.com/in/eduardo-muñoz-seguridad

[email protected]

IG: @educriminologo