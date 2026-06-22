El desafío de la empatía en la docencia actual

En las dinámicas de las instituciones escolares contemporáneas, la palabra "empatía" ha dejado de ser un mero concepto pedagógico para transformarse en una suerte de imperativo moral y operativo. Se les exige a los docentes comprender de manera instantánea cada realidad sociocultural, contener crisis familiares complejas que desbordan los perímetros del aula, y sintonizar con el universo emocional de decenas de alumnos en una sola jornada laboral.

Sin embargo, en medio de aulas cada vez más masificadas y atravesadas por realidades vertiginosas, surge una pregunta incómoda pero urgente que la agenda educativa suele evadir: ¿puede el exceso de sintonía emocional convertirse en una trampa que paralice a nuestros educadores y desresponsabilice a los alumnos? Para desentrañar este nudo, que afecta tanto la salud mental del profesorado como la calidad del aprendizaje, la filosofía del siglo XX nos ofrece una brújula invaluable. En su célebre tesis doctoral de 1916, Sobre el problema de la empatía (Zum Problem der Einfühlung), la filósofa y fenomenóloga Edith Stein se dedicó a delimitar con precisión quirúrgica qué es —y qué no es— este acto fundamental de la conciencia. Lejos de la interpretación blanda o meramente sentimental que hoy impera en los manuales de autoayuda, el riguroso análisis de Stein cobra hoy una vigencia asombrosa para comprender el desgaste invisible que sufren los equipos docentes en las escuelas de nuestra época.

El peligro del stress empático y sobreempatía Una de las grandes contribuciones que nos hereda el texto de Edith Stein —especialmente al confrontar y depurar las teorías psicológicas de su época, como la de su contemporáneo Theodor Lipps— es la necesidad absoluta de diferenciar entre simpatía y empatía (o lo que en la tradición fenomenológica alemana se categorizaba como Mitgefühl o Einsfühlen, el "sentir a una"). Para Stein, la empatía es un acto experiencial autónomo. Es la vivencia mediante la cual aprehendemos la conciencia ajena y sus estados (un dolor, un duelo, un destello de alegría), pero manteniendo siempre una frontera ontológica clara: la vivencia original le pertenece al otro, y se manifiesta en mí de un modo estrictamente no originario, mientras que mis propias vivencias brotan en mí de manera originaria. "En mi vivenciar no originario me siento, en cierto modo, conducido por uno originario que no es vivenciado por mí y que empero está ahí, se manifiesta en mi vivenciar no originario".

¿Puede el exceso de sintonía emocional convertirse en una trampa que paralice a nuestros educadores y desresponsabilice a los alumnos? Archivo. Cuando esta frontera analizada por Stein se borra en la práctica cotidiana del ámbito escolar, caemos en lo que la psicología moderna y la experiencia docente denominan sobreempatía, entendida aquí como un exceso de identificación con los otros. El educador sobreempático ya no realiza el movimiento de acompañar o comprender el sufrimiento de un estudiante vulnerable; en lugar de ello, absorbe la angustia, la asume como propia y disuelve su individualidad en el conflicto del alumno. Es precisamente en este punto de disolución donde se instala el estrés empático, un estado de saturación emocional crónica que, paradójicamente, te lleva a sentirte superado y no escuchar a otros. El docente atrapado en este bucle pierde la capacidad de ser un receptor efectivo; su pantalla mental queda tan completamente colonizada por los traumas y demandas del entorno que se produce un cortocircuito perceptivo. Todos podemos sentirnos sobrepasados por las exigencias institucionales o humanas, pero el precio de este desborde en el ecosistema de la escuela es la pérdida de la distancia pedagógica y el eje terapéutico indispensables para guiar con claridad y templanza. Un guía que se está ahogando en el mismo río que su caminante deja de ser un guía.

Las cosas resuenen en mí a partir de mi experiencia ¿Por qué determinadas problemáticas de los alumnos golpean a ciertos docentes con la fuerza de un impacto demoledor mientras que otros logran procesarlas con mayor ecuanimidad? La fenomenología de Stein nos ofrece una respuesta profunda: el cumplimiento intuitivo y la plenitud de lo que empatizamos depende de la estructura de nuestra propia corriente de conciencia y de nuestra historia personal. Al interactuar con los alumnos, permitimos de forma inevitable que las cosas resuenen en mí a partir de mi experiencia. Si un profesor o profesora ha atravesado en su historia privada situaciones de exclusión social, abandono, maltrato o severas privaciones económicas, el dolor de un estudiante que se encuentra bajo esas mismas coordenadas fácticas no se presentará ante él como un dato abstracto. Resonará con un eco ensordecedor en las capas más profundas de su yo personal, reactivando fibras que quizás creía adormecidas.