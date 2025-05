El crudo relato del violento robo que sufrió una vecina de la Sexta Sección

Una oyente de MDZ Radio 105.5 FM , llamada Silvana, narró en primera persona el aterrador robo que vivió el miércoles por la tarde en la Sexta Sección . Según su testimonio, alrededor de las 19:30, un delincuente armado la amenazó a ella y a su hijo adolescente para robarle el auto. "Se bajó un tipo de un auto, subió a mi vehículo y, al no encontrar las llaves, le apuntó a mi hijo con un revólver", relató. En medio del forcejeo, el atacante la encañonó en el estómago y le gritó: "Dame las llaves o te mato".

Silvana admitió que, pese a haber intentado reaccionar, terminó entregando todo por miedo a que la mataran. Los ladrones se llevaron el auto, sus llaves, documentos, teléfono y tarjetas, que intentaron usar antes de que ella las diera de baja. Pero el peor daño, aseguró, fue el psicológico: su hijo, de 14 años, quedó tan traumatizado que huyó del lugar y estuvo desaparecido varios minutos. "Lo último que vi fue cómo te apuntaban con el arma y no me animaba a volver", explicó a su madre. Hace un mes, el joven ya había sido víctima de otro robo a mano armada en inmediaciones del club Pacífico en horas de la tarde.

La mujer destacó que la policía llegó rápidamente y que recibió asistencia, aunque lamentó que el vehículo robado probablemente tuviera patente falsa. "No se puede vivir así", reprochó, dirigiéndose a las autoridades. Silvana, que trabaja haciendo guardias en un hospital de Tunuyán y depende de su auto para moverse, aseguró que el miedo ahora la paraliza: "Me arruinaron la cabeza, la de mi hijo, y no sabemos cómo seguir". Actualmente, ambos reciben apoyo psicológico para superar el impacto del hecho.