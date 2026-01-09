El burnout en Argentina bajó a uno de los niveles más bajos desde 2018

Un informe de la Universidad Siglo 21 mostró que el burnout cayó este semestre en Argentina al 19,9%, uno de los niveles más bajos desde 2018.

El burnout genera sufrimiento y deterioro de la salud y los vínculos.

El burnout mostró una baja en la Argentina, según el último informe del Observatorio de Tendencias de Insight 21, de la Universidad Siglo 21. La medición del último trimestre de 2025 indica que el 19,9% de los trabajadores presenta síntomas de agotamiento laboral, un descenso de cuatro puntos en comparación con el primer trimestre de 2025, cuando el registro era del 23,9%.

El estudio, realizado mediante el Inventario de Burnout de Maslach —herramienta utilizada a nivel internacional para evaluar el estrés crónico asociado al trabajo— confirma una tendencia descendente iniciada a mediados de 2024 y ubica los niveles actuales entre los más bajos desde que comenzó la serie de mediciones en 2018.

Al analizar los resultados por grupos, la mejora aparece tanto en hombres como en mujeres y en todos los rangos etarios. Los jóvenes de entre 18 y 29 años presentan los niveles más bajos de burnout, mientras que las caídas más marcadas se observan en las franjas de 30 a 49 años, donde el desgaste laboral retrocedió de manera significativa en el último año.

Desigualdades del burnout Sin embargo, el informe advierte que persisten fuertes desigualdades según el nivel educativo. Mientras que el burnout disminuyó en personas con estudios secundarios y superiores, aumentó en quienes poseen únicamente nivel primario, donde el 41% manifiesta síntomas de agotamiento.

La brecha entre los trabajadores con menor escolaridad y aquellos con formación media o superior supera los 20 puntos porcentuales, una diferencia que expone una mayor vulnerabilidad en los sectores con menos herramientas educativas.