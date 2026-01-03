Educación 2026: El nivel inicial es clave para salvar la casa común

¿Puede un niño de cuatro años enseñarnos a cuidar el planeta? Hace unos días pude experimentar como las familias de nivel inicial del Instituto Nuestra Señora de Las Nieves transmitían todo lo que sus hijos habían aprendido durante el año y en la preparación de la muestra sobre el cuidado del medio ambiente.

Así el Nivel Inicial se erige como el campo de “revolución cultural" que interpela a nuestra sociedad. En los primeros años de vida, la educación no es solo una preparación para el futuro; es el momento exacto donde se decide si seremos los "ángeles custodios" de la creación.

Para los más pequeños, el mundo no es todavía un recurso que explotar. El gran desafío de los educadores de Nivel Inicial es presentar el mundo como la casa común en la que todos vivimos. Siguiendo el modelo de San Francisco de Asís, la tarea escolar consiste en presentar a cada criatura —desde un insecto hasta una nube— no como un objeto, sino como una "hermana" unida a nosotros por lazos de cariño.

Por eso, podemos preguntarnos, ¿estamos permitiendo que nuestros niños sientan que el suelo, el agua y las montañas son una "caricia de Dios"?. El Nivel Inicial tiene la misión de convertir el aula en un espacio de asombro y maravilla. Si un niño aprende a contemplar la naturaleza como un "libro hermoso" donde Dios nos habla del cuidado de la casa común, seguramente brotarán en él de modo espontáneo deseos de cuidar la creación. El fundador de los Scouts, Baden Powell decía, “Dios nos habla a través de dos libros, la Biblia y la naturaleza”, y de la naturaleza, nos llama a cuidarla.

En esta etapa, la educación por la casa común debe introducir el concepto de fraternidad cósmica. Esto significa educar el corazón para que esté auténticamente abierto a una comunión universal, donde nada ni nadie quede excluido. En el nivel inicial , esto se traduce en integrar el sentimiento y la comunión amorosa en el trato con el entorno.

El niño debe descubrir que somos una sola familia humana y que estamos entrelazados con el "hermano sol" y la "hermana luna". Esta visión enseña que el cuidado de la casa común es integral e implica la pertenencia mutua que conlleva que todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una familia universal. La fraternidad con todo el cosmos fue una invitación Santo de Asís a toda la fraternidad humana.

R (1) El niño debe descubrir que somos una sola familia humana y que estamos entrelazados con el "hermano sol" y la "hermana luna". Archivo.

La formación de hábitos sostenibles

Los niños aprenden y repiten comportamientos, por lo que es ideal para crear rutinas sostenibles como reciclar, ahorrar agua y cuidar la naturaleza. Según la Unesco, la educación ambiental en el nivel inicial puede influir en la formación de hábitos que perduren toda la vida. La educación ambiental en el nivel inicial es una inversión en el futuro del planeta. Es hora de actuar para asegurar un futuro sostenible para las próximas generaciones. La educación ambiental en el nivel inicial es fundamental para formar ciudadanos responsables y conscientes del cuidado del planeta como casa de todos.

El Papa Francisco en “Laudato Si” decía: "La educación ambiental debería disponernos a dar ese salto hacia el Misterio, desde donde una ética ecológica adquiere su sentido más hondo". ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? "La crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior", decía el Papa Francisco. ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos y estilos de vida para cuidar la "casa común"?. La formación de hábitos sostenibles fue lo que presencié estos días en la muestra de arte del colegio Nuestra Señora de Las Nieves junto a la convicción de que la educación ambiental es un contenido trasversal a todas las áreas de la curricula,

* Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en educación.