Edemsa anunció cortes de luz en Las Heras, Maipú y otros cinco departamentos de Mendoza

La empresa de electricidad anunció cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.

En qué zonas y horarios habrá cortes de luz este jueves, según el cronograma de Edemsa.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 22 de enero. Esto debido a tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en siete departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Las Heras, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz programados para este jueves 22/1

Las Heras

  • Entre calles Senderos de Patria, Abel Zapata, Dr. Moreno, Pasaje N°2 y zonas aledañas; El Resguardo. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • En calle Tulumaya, entre Víctor Hugo y carril Costa de Araujo. Entre calles Agremón, Félix Araujo, Tulumaya, Proyectada I347 y zonas aledañas; La Primavera. De 9.15 a 15.15 h.
  • En calle Saavedra, hacia el norte de Defensa; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Proyectada I147, hacia el oeste de Las Margaritas; Fray Luis Beltrán. De 8.30 a 12.30 h.

Lavalle

  • En calle Palomares, hacia el este de Dorrego, y adyacencias; El Vergel. De 9.45 a 13.45 h.
  • En calle Oyarzábal, hacia el norte de General Acha. En calle Rodríguez, hacia el este de Oyarzábal, y áreas adyacentes; Colonia Italia. De 9.30 a 13.30 h.
  • Tupungato En calle Estancia Silva. En finca La Verdad. En Rosa Stella Benvenuto; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

  • En calle Barandica, hacia el sur de Calderón. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

  • En calle Vílchez, hacia el este de Ruta Provincial N°40 Vieja; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • En callejón Mora, entre calles Arroyo y Ejército de Los Andes. En Fábrica Arcor y en barrio Los Ángeles del Atuel; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles Bahía, General Savio y San Fernando. En el Club Náutico; El Nihuil. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Subayudante Barroso, hacia el norte de Ruta Nacional N°146; Colonia Elena. De 15.30 a 19.30 h.
  • En calle Juan XXIII, entre Ingeniero Balloffet y callejón Bullaude. De 9.30 a 13.30 h.

