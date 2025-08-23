Domingo: el sol brilla en Buenos Aires y gran parte del país, pero el sur no logra despegarse del mal tiempo.

Domingo 24 de agosto con sol en Buenos Aires y gran parte del país, mientras la Patagonia enfrenta lluvias y nieve que mantienen el invierno presente.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este domingo 24 de agosto un panorama mayormente despejado en casi todo el país, con Buenos Aires incluida en la franja de regiones que tendrán un día pleno de sol.

En el centro y norte argentino, el mapa muestra condiciones muy favorables, con cielos despejados y jornadas ideales para disfrutar al aire libre. El Litoral, Cuyo y el NOA estarán bajo dominio del sol, lo que marcará un contraste con lo ocurrido en días anteriores.

Domingo de alerta para la Patagonia Sin embargo, no todo el país vivirá este escenario: en el extremo sur, tanto en la Patagonia como en las Islas Malvinas, persistirá la nubosidad con lluvias y nieve, recordando que el invierno todavía se hace sentir con fuerza en esa región.