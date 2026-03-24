Día de la Memoria: cientos de mendocinos marchan por las calles del centro

A 50 años del último golpe militar, Mendoza marcha por las calles de la ciudad en el Día de la Memoria. La concentración es a las 18 en San Martín y Garibaldi de Ciudad, después caminarán por San Martín hasta Espejo, luego por España y terminará en la Casa de Gobierno.

Día de la Memoria Marcos García / MDZ

Actividades por el Día de la Memoria En el marco del mes de la memoria, los Organismos de derechos humanos y los Espacios de memoria de Mendoza impulsan una amplia agenda de actividades que se viene desarrollando con propuestas culturales, formativas, artísticas y de reflexión colectiva.

El objetivo es fortalecer las banderas de memoria, verdad y justicia. Hasta la fecha se han realizado diversas actividades abiertas a la comunidad y continuarán desarrollándose iniciativas todo el mes, más algunas en los primeros días de abril.

En este contexto, se construyó de manera colectiva la Agenda de la Memoria 2026, que reúne y da difusión a propuestas impulsadas tanto por los organismos históricos y Espacios de memoria, como por instituciones educativas, organizaciones sociales, políticas, gremiales y colectivos culturales de la provincia.