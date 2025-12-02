Despiste de un avión en Río Grande: no hubo heridos y se investigan las causas que ocasionaron el desperfecto

Un avión Basler BT-67 de la empresa Mirgor se despistó en el aeropuerto de Río Grande durante un vuelo de entrenamiento.

Un avión Basler BT-67 perteneciente a la empresa Mirgor se despistó en el aeropuerto de Río Grande, Tierra del Fuego, mientras realizaba un vuelo de entrenamiento. Según confirmaron fuentes oficiales, la aeronave no transportaba carga y tenía a bordo únicamente a tres ocupantes, quienes resultaron ilesos.

El momento del despiste Despiste En Rio Grande El incidente ocurrió por motivos que aún no trascendieron, aunque se trataba de un operativo rutinario de práctica para los pilotos. El BT-67 había sido incorporado recientemente por Mirgor como parte de su expansión operativa y tenía previsto iniciar esta temporada sus actividades logísticas hacia el Continente Antártico.

A través de un comunicado, desde el Grupo Mirgor informaron que “el avión Basler BT-67, recientemente incorporado al negocio de la compañía, sufrió un despiste en la ciudad de Río Grande durante un vuelo de entrenamiento de pilotos. No se registraron heridos entre la tripulación ni en el exterior de la aeronave”.

despiste en Río Grande Flightradar24 La empresa también señaló que la Junta de Investigación de Incidentes será la encargada de analizar las circunstancias del hecho, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Por el momento, la aeronave quedó bajo resguardo en el aeropuerto, a la espera de peritajes técnicos.