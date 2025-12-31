Demoras y atención restringida: así está el paso a Chile en la previa de Año Nuevo

Hay 40 minutos de espera para cruzar a Chile este miércoles. ¿Cómo será la atención en Año Nuevo?

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para ómnibus, vehículos particulares y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas. En la previa de Año Nuevo, se registran 40 minutos de demora para cruzar a Chile, tiempo de espera considerablemente menor al observado en los últimos días.

El éxodo de mendocinos a Chile comenzó luego de Navidad, una de las épocas de mayor flujo vehicular de cara al verano. En los últimos días se registraron filas kilométricas y hasta 150 minutos de espera para poder cruzar a Chile.

Atención restringida para Año Nuevo Cabe recordar que, tal como ocurrió en Navidad, este miércoles 31 de diciembre la atención estará restringida a partir de las 20 horas. Se retomará a la normalidad desde las 10 horas del jueves 1 de enero.

Luego, el paso a Chile continuará habilitado con normalidad, es decir, para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos las 24 horas.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: