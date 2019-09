Demorarán al menos un año en analizar si el Cruce de los Andes es patrimonio de la humanidad

La tramitación para que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declare a las Rutas Sanmartinianas como Patrimonio de la Humanidad, durará al menos un año de recolección de datos e información que abarcará numerosos aspectos y disciplinas. En caso positivo, esta declaración además de revalorizar la trascendencia de la gesta de José de San Martín, representará una gran oportunidad para la conservación del circuito y un impulso turístico para la región.

Para avanzar en el proyecto, hoy el presidente Mauricio Macri presentó la comisión de especialistas que llevará adelante la minuciosa tarea de relevar todos los hitos que incluyen las Rutas Sanmartinianas y recabar la mayor cantidad de información disponible.

Rodolfo Terragno, embajador argentino ante la Unesco, explicó que la delegación nacional ya inscribió a las Rutas Sanmartinianas en la lista tentativa de la Unesco, requisito previo para avanzar con la solicitud. “A partir de ahora no se puede presentar el expediente de la postulación final en el lapso de un año, el cual es un plazo mínimo que el país puede extender en caso que lo considere necesario”, detalló en diálogo con el programa After Office, de MDZ Radio.

Según Terragno, en dicho plazo “hay que aportar pruebas y documentación muy específica, ya que son muy estrictos los requisitos de la Unesco”. Por ejemplo, indicó, “habrá que añadir fotografías y videos, pero todas tienen que contar con una autorización escrita y en original de quien tiene el copyright”.

A su vez, aseveró que la postulación de las Rutas Sanmartinianas “es un caso muy complejo porque están involucradas varias disciplinas, como la geología, la arqueología, la fotografía satelital, los mapas y la biología”. En ese sentido, contó que la comisión encargada del expediente está conformada por catorce personas que están “al tope de instituciones vinculadas a estos temas”, ya que “no hemos querido elegir ningún especialista en particular porque eso implica discriminar, así que establecimos una comisión institucional donde no hay nadie que esté por una razón individual”.

Por otro lado, Terragno enumeró los beneficios que traería al país que las Rutas Sanmartinianas sean declaradas Patrimonio de la Humanidad: “Aparte del orgullo nacional y la puesta de la trascendencia que hoy no está presente en la sociedad, significaría la conservación de las seis rutas y lo que albergan. Además implicaría una atracción turística importante que estará sometida a una regulación”.

Para escuchar la entrevista completa, hacé clic acá.