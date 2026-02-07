Del mundo de la moda al marketing digital: cómo Victoria Becci se reinventó después de perderlo todo

Victoria Becci se define como una "emprendedora serial", la cual terminó aprendiendo mas temprano que tarde que reinventarse no es una opción, sino una necesidad. Estudió en la ciudad de Rosario Diseño de Indumentaria, y con 20 años creó su propia marca de ropa que llegó a ser señalada como "la próxima Zara". Hoy se encuentra al frente de su consultora de marketing digital , siendo madre de dos hijos.

Su historia está atravesada por el riesgo, la caída y la reconstrucción constante, y asegura que su mayor motor fue animarse a hacer cuando no tenía certezas, incluso cuando "no sabía cómo iba a pagar el alquiler de ese mes" y tenía miedo.

A su vez, la maternidad también es una parte fundamental de su vida, no como un paréntesis en su carrera, sino como el proceso que terminó de moldear su mirada profesional y personal.

Desde allí, construyó una marca personal que mutó con el tiempo, pero que siempre tuvo un eje claro: transformar la experiencia y los conocimientos en valor.

En su etapa universitaria, Becci tuvo contacto directo con la moda y a partir de ahí, lo que comenzó como un proyecto de la facultad, creció rápidamente, ganó visibilidad y llegó a tener reconocimiento nacional e internacional, a tal punto que con tan solo 24 años, ya tenía a su cargo a más de 60 personas. Sin embargo, dejó su marca de ropa en malos términos, tras un conflicto que describió como una estafa.

VICTORIA BECCI 3 Gentileza

“Me fui sin saber qué iba a hacer de mi vida. Literalmente”, recuerda. La marca llevaba su apellido y la salida implicó también una crisis de identidad. Durante años estuvo envuelta en un proceso judicial que le impidió contar públicamente lo que había ocurrido. “Mi ego estaba destrozado, me había quedado sin nada y tenía que reconstruirme desde cero”, confiesa.

No obstante, La reconstrucción, cuenta, no fue en soledad. “Me levanté con soporte”, afirma, y menciona especialmente el acompañamiento de su pareja. Pero también hubo una decisión personal clave, la cual se trató de buscar herramientas y sostener un rumbo claro.

"Hay que saber el norte" - Entrevista Victoria Becci Agustín Tubio / MDZ

Ese quiebre que se tradujo en la salida de Becci de su propia marca a cuatro días del inicio de la cuarentena debido al COVID 19, fue el punto de partida de algo nuevo. A partir de un video de una desconocida que se dedicaba a vender cursos sobre marketing digital y cómo potenciar la marca propia en redes, Becci entendió que ella no sólo tenía igual o incluso más conocimientos sobre el tema, sino que también tenía años de experiencia de estar vendiendo digitalmente.

En ese momento, decidió hacer su primer curso sobre cómo transformar conocimientos en un negocio rentable de forma digital, y gracias a la plataforma que había construido previamente mostrando el destrás de escena de BECCI, su marca de ropa, comenzaron a surgir sus primeros cursos. Finalmente, surgió una academia, y luego Founders, la consultora que hoy lidera.

BECCI 3 Instagram: @vickybecci

Reinventarse sin perder identidad

Desde Founders trabaja con profesionales de la educación, la salud y el coaching, a quienes ayuda a estructurar servicios digitales rentables y alineados con su trayectoria. Por lo tanto, la propuesta de la consultora se basa en ayudar a profesionales a transformar su conocimiento en negocios digitales sostenibles.

“Digitalizar una profesión no es tener una cuenta de Instagram y subir contenido para rellenar”, explica. “La creación de contenido es la punta del iceberg. Lo que no se ve es el sistema que hay atrás: procesos comerciales, estrategia de comunicación, claridad sobre quién sos y qué valor tiene tu trabajo”.

VICTORIA BECCI MODA Gentileza

Además, destaca un punto clave a la hora de crear contenido y diferenciarse de los demás, tarea difícil en un mundo en el que abundan los generadores de contenido en las redes sociales. No obstante, lejos de recetas mágicas, Becci señala que "esperan que responda la fórmula mágica" cuando en realidad, lo crucial reside en la historia que cada persona tenga como profesional.

Frase de cabecera - Entrevista Victoria Becci Agustín Tubio / MDZ

"Vos como profesional hoy, sos quien sos por toda tu historia, por tu trayectoria, por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por tu manera de hablar, y tu forma de hacer las cosas. Eso es lo que te va a diferenciar de otro", sostiene la diseñadora y especialista de marketing digital. Por eso, gran parte de su trabajo consiste en ayudar a sus clientes a autoconocerse y a comunicar desde ese diferencial, ya que "mi historia, mis fracasos, que soy madre, mi pareja, lo que soy hoy me hace ser distinta a otra persona que pueda hacer lo mismo que yo. Entonces, nosotros vamos con esa bandera".

"Por eso estudiamos mucho a nuestros propios clientes y los ayudamos a que se autoconozcan para que entiendan cuál es su diferencial. Eso hace que ya se paren distintos a comunicar cuando les toque comunicar".

El Síndrome del Impostor y el avanzar con miedo

Lejos de romantizar el emprendedurismo, Becci habla sin rodeos del síndrome del impostor, del miedo y de las creencias limitantes que aparecen incluso cuando el negocio crece. “El miedo está todo el tiempo”, devela, aceptando que el síndrome del impostor está presente en todo momento. “Todo el tiempo lo siento. Capaz hoy tengo problemas que en dos años me van a parecer una pavada, pero el miedo siempre está”, reconoce.

BECCI 6 Instagram: @vickybecci

A la hora de dar un consejo a quienes dudan en empezar a emprender, no se refiere a títulos universitarios ni tampoco inversiones millonarias, sino “que hagan. Hacer es moverse. El mini paso te lleva a otro más grande”, dice. Y agrega: “Avanzar no es no tener miedo, es avanzar a pesar del miedo”.

Si pudiera hablar con la Victoria de 24 años que se quedó sin rumbo tras el derrumbe de su marca, no le cambiaría el camino. “No soy una persona que se arrepienta. Todo lo que viví fue porque lo tenía que vivir y me trajo hasta donde estoy hoy”, reflexiona. Por lo tanto, su mensaje final consta de algo tan simple como contundente: "Le diría que siga guiándose por su impulso y por su intuición", incluso cuando el mapa todavía no está claro.