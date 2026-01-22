Degustación de cerveza gratis en Guaymallén: cómo inscribirse

Guaymallén impulsa una nueva edición de su ciclo de degustaciones de cerveza artesanal para apoyar a emprendedores locales.

El evento apunta a fortalecer la oferta gastronómica y a apoyar a productores locales.

La Municipalidad de Guaymallén presenta la primera edición del 2026 del ciclo de degustaciones de cerveza artesanal “Birra and Beats”. La propuesta se realizará el viernes 30 de enero, desde las 20.30, en El Aromo a las Brasas, ubicado en Lateral Norte de Acceso Este, entre Arturo González y Aconcagua, en Rodeo de la Cruz.

La iniciativa forma parte de la política municipal de acompañar a emprendedores y productores locales, al tiempo que busca fortalecer la oferta gastronómica del departamento. En esta ocasión, los asistentes podrán disfrutar de una degustación gratuita de diferentes estilos de cerveza artesanal de la cervecería 23 Ríos, además de acceder a promociones especiales del restaurante anfitrión.