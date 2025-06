De los vestidos para amigas a las hijas de famosos: cómo un emprendimiento llegó a lo más alto

moda princiesa carolina lobo Carolina Lobo junto a sus vestidos de diseño. Gentileza

El recorrido de Carolina Lobo es también una historia de transformación personal. “La verdad es un camino que me enorgullece mucho. Me inspiró a hacer cosas que me llenan más y veo lo que crecí”, dice con convicción. A pesar de que “el país está en una etapa muy complicada”, su motor sigue siendo el mismo: “Lo que me impulsa es crear cada día algo distinto”. El boca en boca que antes circulaba entre vecinas ahora se replica entre famosos, pero su compromiso con lo hecho a mano y el cariño por cada diseño siguen intactos.