Dante Gebel, fenómeno político explicado para niños

El único opositor claro al presidente Milei en Argentina no vive en el país y es el exitoso hombre de la religión Dante Gebel , quien sueña en llegar a la Casa Rosada sin prisa pero sin pausa pisando por ahora la arena política con cálculo japonés, respaldado por el voto religioso.

En sus más de 200 años como país, la Argentina no ha tenido mayores conflictos religiosos que hayan alterado la vida política en esas infinitas “guerras santas” que sacuden otras regiones del mundo.

Nadie creería que esa posibilidad sea considerable en los próximos años, pero sí motiva el núcleo de la política por estos días.

Esto si se considera que Javier Milei es devoto del judaísmo ortodoxo y hasta precámbrico, según varios de sus rabinos favoritos ,y que quien asoma como opositor y candidato a sucederlo, en 2017 o 2021, es el predicador evangélico Dante Gebel.

Ambas figuras tienen aspectos similares y también diferencias notables, que se especula sigan profundizando sus destinos espirituales.

Dante Gebel desde Los Ángeles, en su productora donde graba el programa "La Divina noche".

Los votantes más antiguos de Argentina asocian las religiones impulsadas por los medios de comunicación como “brazos” no declarados de Estados Unidos. Fue una tendencia que hizo que estos grupos con diferentes ideas religiosas al catolicismo y al judaísmo se extendieran por toda América Latina en la década del 60. Entonces se decía que detrás de todo esta parafernalia se escondían planes de la CIA en la región.

Conspiranoicos siempre han existido, así como planes delirantes a cargo de la CIA. La duda es razonable ante estas aseveraciones extremas.

Hasta no hace mucho tiempo era común ver o atender (o no) a evangelistas tocando en nuestras casas. Uno de ellos, mínimo, era “gringo”. Pero esa es una postal del pasado, frente a la realidad impuesta primero por la televisión y ahora por redes sociales.

El presente tiene más relación con templos fastuosos e imponentes que con duplas de evangelistas en el puerta a puerta o mormones cruzando calles en bicicletas siempre ataviados con corbatas hipster.

Entrada a la cafetería dentro del templo de Dante Gebel.

Dante Gebel está el frente de River Church, una organización religiosa que no envidia ninguna empresa corporativa exitosa. Su sede y sus oficinas funcionan en el 201 E. Broadway, Anaheim, en Los Angeles, California.

Incluso da toda la impresión que la River Church de Gebel es una empresa hecha y derecha.

Sus inicios lo hacen surgir entre el movimiento evangélico de Argentina como un referente de la juventud. Nadie entonces iría a creer que al abandonar el país en tiempos críticos se convertiría en uno de los fenómenos políticos que discutiría los modos de la presidencia de un outsider, como lo fue allá lejos y hace tiempo el presidente Javier Milei (si es que alguna vez lo fue y desestima que para llegar al poder fue bendecido por el grupo económico de Eduardo Eurnekián y el grupo político de Sergio Massa).

La "botonera" de Dante Gebel. Tecnología y fe, religión 2.0

Socio de Mario Pergolini en la industria del entretenimiento, Dante Gebel hace todo lo posible en el mundo virtual para dejar en claro que no es víctima de la grieta, sino, más bien, un buen atajo para superarla.

Si uno revisa la lista de entrevistados que han sido parte de su programa de Canal 13 de Buenos Aires, grabados en Los Ángeles, encontrará entre ellos el agua y el aceite, portavoces de un país dividido. Dante Gebel les ofrece el mismo trato respetuoso y hasta cálido a todos. No pareciera ser obra del azar ni del Divino, sino una cuidada estrategia de marketing.

La búsqueda en Internet acerca del pastor es de una cuidada ingeniería social y tecnológica. Han sembrado exactamente lo que quieren transmitir.

Es habitual que el pastor Gebel apele a los podcast como herramienta de comunicación directa. El último de ellos se titula “Nunca se trató de ir al cielo”. Sigue el tono de comunicación en redes en estilo disruptivo, emocional y optimista.

El se presenta como un tipo que decidió transitar un camino a la abundancia e invita y convoca a sus fieles a intentarlo.

Dante Gebel termina el 2025 en Argentina con una serie de presentaciones en teatros dejando saber que ya fue capaz de llenar estadios de fútbol varias veces, como lo hizo en River, Vélez y hasta en el estadio único de La Plata. Y en esta serie reciente su “show” se llama Presidente.

Tampoco parece casual, ya que las usinas de los rumores comenzaron a especular con una probable candidatura presidencial para enfrentar políticamente al presidente Milei.

Peronismo

El peronismo, o parte de ese movimiento, que cree que el fin de los partidos políticos clásicos en todo el mundo no los alcanzará (el mesianismo es constitutivo del partido creado por el militar Juan Domingo Perón) está esperanzado en el pastor Dante Gebel.

Muchos de los sindicalistas que apoyaron al kirchnerismo y a sus políticas retrógradas han declarado que ven su postulación con buenos ojos. Fueron los primeros en hacerlo público.

Luego se sumaron a esta “posibilidad” muchos medios que recibieron fortunas en pauta oficial en cualquiera de las variantes de los gobiernos peronistas. Algunos de ellos históricos por haber anunciado mentirosamente el triunfo electoral de Daniel Scioli.

Al mismo tiempo se conocía la existencia de los resultados de una medición en la opinión pública sobre una probable candidatura a presidente de Dante Gebel. No existe una página de ese trabajo que haya tomado estado público. Dar crédito sobre este dato es más una cuestión de fe que una certeza, siguiendo el estilo de los agnósticos.

Lo único que sí existió en este tramo final del año fue la propia palabra del involucrado. Dante Gebel en el programa de Mario Pergolini.

"Te lo he dicho personalmente, yo creo que el problema no es lo que hace la gente mala sino la omisión de la gente buena. Los que creemos que somos íntegros, no hacemos nada, siempre la política va a estar en manos de los corruptos. No lo descarto en un futuro", expresó.

Hall de la River Church del inesperado rival de Javier Milei por el alquiler de la Casa Rosada.

Javier Milei

Desde las filas partidarias de Javier Milei existe una subestimación en lo público y una preocupación en lo privado. El único que se manifestó sobre esta irrupción fuera del radar fue una voz que también es para tomar con pinzas, debido al carácter e historial del orador virtual conocido como Gordo Dan y llamado Daniel Parasini.

Este señor que oficia como mascota del presidente MIlei, dijo, sobre el plan de Gebel: “No va a funcionar esto porque es artificial e impuesto desde arriba con guita y poses impostadas. Muy antinatural”. Y el remate es tan soberbio como gracioso: "No aprendieron nada".

Los jefes del Gordo Dan, en cambio, opinan muy al contrario. Saben poco del rival pero lo suficiente como para reparar en el cisne negro que les plantó una dinámica que, también lo saben, impulsa y propulsa con el mismo vértigo.

Dante Gebel para niños

Un breve cuento para que los más chicos puedan entender de quién se trata el hasta ahora candidato más serio que desafía al presidente Milei en su estadía en la Casa Rosada.

Todo por ahora es virtual, pero, quién sabe cuánto podría ser real.

