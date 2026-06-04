Cuánto gana un colectivero en junio de 2026: los salarios actualizados

Los choferes y colectiveros del AMBA ya conocen cuánto cobran en junio de 2026, en un contexto marcado por la expectativa de futuras negociaciones salariales entre la UTA y las cámaras empresariales del transporte. Mientras tanto, continúan vigentes las últimas escalas acordadas para los trabajadores de corta y media distancia.

De acuerdo con las escalas vigentes para los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires, el salario básico conformado se mantiene en $1.545.278,25.

Ese monto funciona como base para calcular distintos adicionales que integran el sueldo mensual de los choferes.

A eso se suman los viáticos diarios, que dependen de la cantidad de jornadas trabajadas. Actualmente, el promedio ronda los $16.000 por día, por lo que un trabajador con 24 jornadas mensuales puede sumar cerca de $384.000 adicionales.

También continúa vigente una suma fija no remunerativa de $120.000, incorporada en el último acuerdo salarial como complemento económico.

Con todos los conceptos incluidos, un colectivero que recién inicia su actividad puede alcanzar ingresos mensuales cercanos a los $1.850.000 o incluso superar los $1.890.000, dependiendo de la empresa y del servicio que realice.

En concreto, el salario de un chofer queda compuesto de la siguiente manera:

Salario básico conformado: $1.545.278,25

Viáticos estimados por 24 jornadas: $384.000

Asignación fija no remunerativa: $120.000

Adicional por administración del sistema SUBE: $139.075,04

Sueldo inicial aproximado: entre $1.850.000 y $1.890.000

Cómo impacta la antigüedad en el sueldo

El salario final también cambia según los años trabajados dentro de la actividad. Las escalas estimadas son las siguientes:

Con 5 años de antigüedad: $1.953.368

Con 10 años de antigüedad: $2.082.125

Con 20 años de antigüedad: $2.295.303

Qué adicionales pueden aumentar el salario

Además de los conceptos básicos, los colectiveros pueden cobrar distintos adicionales previstos en el convenio laboral:

Presentismo

Horas extras

Recargos por jornadas especiales

Adicionales operativos

Bonificaciones acordadas en convenio colectivo

Por el momento, junio transcurre sin nuevos aumentos oficiales para el sector, aunque las futuras negociaciones entre la UTA y las empresas podrían modificar las escalas salariales en los próximos meses.