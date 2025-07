Cuánto cuesta la campera de Alpine que Franco Colapinto usa y que es furor

En cada evento o posteo de Franco Colapinto , las redes sociales explotan y esta vez no fue la excepción. El piloto argentino de Fórmula 1 sorprendió a todos al lucir una campera de Alpine que no solo dejó boquiabiertos a los fanáticos por su diseño, sino también por el precio que figura en la tienda oficial.

La prenda en cuestión es la “Unisex Alpine Racer Jacket”, que combina los colores característicos del equipo con detalles en rosa y azul. Apenas se publicó la imagen de Colapinto vistiendo la campera, la comunidad en Argentina y el mundo empezó a buscar cuánto cuesta y cómo conseguirla. Y la respuesta no tardó en generar impacto: la campera se vende en por AR$ 1.893.000 o 1510 euros, un valor que supera a muchas camperas de marcas premium en el país.

Además, luce el logo de Alpine y BWT Alpine bordado en el pecho, una estrella en relieve en el cuello, y un aplique de cuero con el logo en la manga, reforzando el carácter premium de la campera.

The Perfect Moment to arrive at Silverstone (1).jpg El look de Colapinto marca tendencia entre los fanáticos del automovilismo. Alpine/Instagram

El look elegido por Colapinto no solo marca tendencia entre los fanáticos del automovilismo, sino que se volvió tema de conversación en redes por el contraste entre la admiración por el piloto y el asombro por el precio de la prenda. Mientras algunos celebran el estilo y exclusividad de la campera de Alpine, otros no dudaron en bromear con memes sobre lo que se podría comprar en Argentina por ese monto.