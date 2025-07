La inesperada confesión de Franco Colapinto sobre su Alpine: "Es impredecible"

A pesar de las complicaciones, Colapinto mantiene la esperanza de sumar puntos en lo que resta del año . “Estoy seguro que los puntos van a llegar y capaz no hay que ponerse como loco con eso, pero estoy seguro que seguimos trabajando y enfocados en nosotros. Vamos a maximizar lo que tenemos”, destacó, dejando en claro su enfoque en el trabajo diario y la mejora constante.

Finalmente, analizó el comportamiento del A525 y anticipó que podrían dar un paso adelante en las próximas carreras: “Es un auto que es complicado, es impredecible y que no es tan fácil de manejar. Por eso tenemos que seguir entendiendo para mejorar eso que nos está sucediendo y creo que vamos a dar un paso en estas carreras que vienen. No sé si en Silverstone, porque obviamente es muy sensible la parte del motor acá, pero creo que carreras que vienen podemos dar un saltito”.