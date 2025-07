Franco Colapinto enfrentó los rumores por un posible reemplazo en Alpine: "No estamos en un momento..."

En diálogo con la prensa, Colapinto fue categórico al responder y consideró que esas versiones solo desvían la atención de lo verdaderamente importante para el equipo. “Es momento de enfocarnos en mejorar el auto y no en hablar de los pilotos. Después, obviamente cuando el auto empiece a andar bien, cuando seamos capaces de sumar puntos consistentemente, si yo no lo estoy haciendo, ahí capaz sí es un poco para hablar de los pilotos, pero creo que no estamos en un momento para hablar tanto de nosotros sino más de cómo mejorar el auto”, aseguró en la entrevista con Cadena 3.