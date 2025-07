El palito de Franco Colapinto a Alpine al hablar del rumor de un posible reemplazo por Bottas: "Cuando estamos muy complicados como equipo hay..."

La Fórmula 1 tendrá este fin de semana su cita en Silverstone, donde Franco Colapinto afronta su sexta carrera como piloto titular de Alpine . En su encuentro con la prensa este jueves, el argentino fue consultado principalmente por dos temas: los rumores sobre un posible reemplazo por Valtteri Bottas y el rendimiento de un auto que no termina de responder en pista.

Sin muchas expectativas para este GP, Colapinto reconoció que Silverstone representa un desafío complejo para Alpine . “Definitivamente no es un circuito que nos favorezca en términos de sensibilidad de la unidad de potencia. Creo que es el más complicado de la temporada”, afirmó con un tono resignado.

A la hora de analizar el rendimiento del coche, intentó -no sin dificultad- encontrar aspectos positivos: “Creo que en general hemos dado un paso adelante. Desde Canadá, ya se ha sentido mucho mejor. Pero creo que los viernes son especialmente importantes. Tenemos que entender cómo lograr rendimiento desde ese día, porque después estamos intentando encontrarlo hasta el sábado”.

Colapinto explicó que ese retraso impacta en la evolución del fin de semana: “Se pierden los pequeños detalles, esas mejoras que haces normalmente, pero que no aparecen porque estás concentrado en los aspectos más grandes. Tenemos que lograr que el auto sea un poco más predecible. Conocemos nuestras debilidades. El auto es rápido cuando está en su ventana de rendimiento, pero apenas sale de ahí, se vuelve difícil de manejar”.

El piloto argentino también reflexionó sobre su proceso de adaptación al auto y recordó sus sensaciones con Williams en 2024, cuando debutó en la F1 y consiguió puntos en dos carreras. “El año pasado fue probablemente más fácil para mí, pero este año me está costando tener confianza en las entradas de curva, con la inestabilidad, esa sensación de nerviosismo, de que el coche a veces no está bien conectado”, explicó.

Además, señaló las dificultades para maximizar el rendimiento en cada fin de semana: “Eso hace que no tenga la confianza que necesito al inicio del fin de semana, y eso solo viene con más tiempo. Si supiera por qué está pasando, no estaría pasando. Es difícil responder, pero tenemos algunas ideas que creemos que pueden ayudar y las vamos a probar fin de semana tras fin de semana. Estamos analizando la situación y evaluando todos estos problemas, intentando entender dónde podemos mejorar”.

Los rumores sobre Bottas y el “palito” a Alpine

Consultado sobre la posibilidad de ser reemplazado por Valtteri Bottas, Colapinto fue claro y dejó un mensaje que refleja la actualidad del equipo: “Así es la Fórmula 1. Cuando hay un tema de que no andamos como equipo, porque creo que estamos muy complicados, hay rumores. Habla la prensa, la gente habla. Creo que el enfoque es seguir trabajando nosotros, seguir motivados, siempre en la misma línea de trabajo y dar un paso adelante”.

alpine.jpg Franco Colapinto y un "palito" para Alpine X @AlpineF1Team

En la misma línea, había declarado ante la TV: “Siempre hay rumores, hay que acostumbrarse a eso. Yo quiero estar enfocado en lo mío. Nuestro objetivo, primero que nada, es mejorar un poco el auto y sentirnos un poco más cómodos. Cuando me den un auto top, ahí vamos a poder evaluar un poco mejor. Cuando yo no esté haciendo el trabajo que esperan o no esté sumando los puntos que se esperan, veremos. Pero ahora el enfoque es mejorar como equipo y después enfocarnos en lo demás”.