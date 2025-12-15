Cuando los datos ya no alcanzan: la credibilidad como eje de la comunicación
En la era del exceso de métricas, la credibilidad se vuelve clave: sin transparencia, contexto y honestidad, los datos dejan de informar y generan desconfianza.
Estamos en tiempos de datos. Nuestros reportes están repletos de métricas, los informes son más sofisticados que nunca, y los objetivos de negocios se formulan con una precisión casi científica. Medimos la eficiencia operativa, el sentimiento del cliente y la trayectoria de crecimiento con algoritmos potentes. Sin embargo, en medio de esta abundancia numérica, la pregunta crucial sigue siendo: Nuestras audiencias... ¿nos creen?
El Peligro del hartazgo de datos
El acceso ilimitado a la información ha generado una paradoja. Si bien los datos deberían eliminar la incertidumbre, a menudo solo siembran más escepticismo. Las audiencias, desde el inversor más experimentado hasta el ciudadano común, están expuestas muchas veces a cifras inentendibles, contradictorias, a excesos de métricas y titulares sesgados que en oportunidades devienen en las temidas “fake news”.
En esta realidad, un resultado comunicado sin una base de confianza es simplemente ruido. El peligro ya no es la falta de datos, sino la fatiga de datos y la desconfianza en su lectura, análisis y uso.
Transparencia, característica indispensable, hoy
Para que un mensaje basado en datos sea creíble, debe ser, ante todo, transparente y esto responde a ciertas expectativas:
- Humanizar el origen: brindar información acerca de como se obtuvieron esos datos.
- Aceptar las limitaciones: la honestidad es un motor de credibilidad. No cambiar realidades, ni “maquillar” resultados.
- Conectar el punto con el propósito: La credibilidad se construye al humanizar los números y al entender y analizar a que responden
Nosotros, los lideres de comunicación no podemos ser meros traductores de estadísticas, sino, trabajar muy fuerte en cuidar la verdad objetiva. Debemos asegurar que el rigor analítico de los datos se combine con la integridad narrativa.
La credibilidad no es un plus que se añade al mensaje
Es el cimiento sobre el que se construyen todos nuestros objetivos estratégicos. Al ser transparentes, contextuales y coherentes en la presentación de datos, no solo informamos sobre progresos, sino que trabajamos en la búsqueda de resultados claros y reales en las acciones que implementamos para alcanzar nuestras metas.
* Liliana Wartenberger, CEO Warten PR