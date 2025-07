Cuando alcanza la plata, pero no la tranquilidad: el estrés económico en tiempos de estabilización

Qué es el estrés económico

El estrés económico no es solo una consecuencia de la falta de dinero. Es un estado de tensión crónica que surge cuando las familias no tienen certezas sobre su futuro financiero, viven endeudadas, con ingresos que no alcanzan o sienten que trabajan sin poder proyectarse. No siempre se ve. No siempre se habla. Pero afecta la salud física, emocional y mental.