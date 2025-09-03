Cuáles fueron los destinos más demandados en el Travel Sale: se registró una fuerte suba de operaciones

Finalizó la onceava edición de Travel Sale , en el marco de los 10 años de la acción, con la participación de 148 empresas de viajes y turismo , 16 sponsors y más de 5.100 productos turísticos disponibles, acercando a los argentinos beneficios y oportunidades únicas para viajar.

Tras una semana de acción —del lunes 25 al domingo 31 de agosto—, la campaña digital de Travel Sale 2025 alcanzó resultados que superaron todas las expectativas de los organizadores.

Hubo 12 millones de impresiones en Google Ads, Meta Ads y TikTok (+100% vs 2024), más de 5 millones de visualizaciones en redes sociales (+30% en seguidores vs 2024) y más de 300.000 nuevos usuarios en la web travelsale.com.ar (+50% vs 2024).

Las agencias de viajes reportaron en algunos casos más del 100% de incremento en consultas y tráfico, y entre un 50% y 450% de aumento en ventas respecto de una semana habitual.

“Travel Sale es una acción que ya no necesita presentaciones, año tras año supera todas las expectativas y es sin ninguna duda una de las más esperadas por quienes disfrutan de viajar. Los viajeros saben que ponemos a disposición beneficios y oportunidades que son exclusivos de esta gran vidriera de viajes creada por y para las agencias de viajes argentinas. Es un orgullo para nosotros, desde FAEVYT, contar con una herramienta como ésta que estimula el movimiento y crecimiento turístico en cada rincón de Argentina, a la vez que revaloriza el rol central de las empresas de viajes y turismo” afirmó Andrés Deyá presidente de FAEVYT (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo) entidad creadora de Travel Sale.

Impresiones de la Secretaría de Turismo

Por su parte el Secretario de Turismo y Deportes de la Nación. Daniel Scioli, destacó el impacto de Travel Sale a nivel nacional y afirmó que “El turismo interno para mí es una prioridad en la gestión y por eso vamos al próximo Consejo Federal de Turismo (CFT) de San Juan a presentar nuevas acciones para promover el turismo y a explicar el impacto positivo del nuevo feriado del 12 de octubre”

Entre los destinos más consultados y vendidos a nivel nacional se destacaron: Bariloche, Iguazú, Salta, El Calafate, Ushuaia, Mendoza, Neuquén, Jujuy, Catamarca, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

Los viajeros consultaron y concretaron más rápido que en semanas habituales, mostrando una actitud de cierre más decidida.

La financiación volvió a ser un punto clave: planes de 12 y 18 cuotas resultaron decisivos para el turismo nacional. Aerolíneas Argentinas tuvo un total de 242.815 reservas durante la semana de la acción, un 28% más que la semana previa y un 20% más promedio que en las últimas 20 semanas.

Los destinos más elegidos durante el Travel Sale

Bariloche (BRC): 20.000 (+35%)

Córdoba (COR): 19.000 (+5%)

Mendoza (MDZ): 19.000 (+23%)

Ushuaia (USH): 17.000 (+43%)

Iguazú (IGR): 16.000 (+42%)

En cuanto a los destinos internacionales Martín Romano, vocero de FAEVYT comentó que entre los más elegidos se destacaron “Brasil, con los atractivos más seleccionados de: Río de Janeiro, Buzios, Florianópolis, Canasvieiras, Natal, Pipa y Porto Seguro. El Caribe que es otro de los grandes favoritos, en especial: Punta Cana, Cancún, Aruba, Cuba y Bayahibe y algunos destinos de Estados Unidos y Europa, principalmente los más tradicionales como España e Italia”.