Criopreservación de embriones: una técnica que desafía el tiempo

La criopreservación de embriones parece un proceso de ciencia ficción, pero es una realidad en medicina reproductiva. El caso de una mujer estadounidense que dio a luz a un bebé a partir de un embrión congelado hace 35 años reavivó el interés por esta técnica. En Argentina, historias como la de Mariana y Mauricio ilustran su potencial y complejidad.

El doctor Luciano Sabatini explicó en MDZ Radio 105.5 FM que la criopreservación consiste en "frenar en el tiempo una situación biológica", ya sea de células, tejidos o embriones. "Parece algo de ciencia ficción, pero es real. En medicina reproductiva es muy usado", destacó.

El caso emblemático mencionado fue el de un embrión congelado en 1989 en Estados Unidos, que tras ser descongelado décadas después, resultó en un nacimiento exitoso. "Hasta ahora, el récord era de 24 años. Este rompió las reglas del tiempo", señaló Sabatini.

Mariana, paciente del doctor Sabatini, compartió su experiencia mediante un audio en el programa Impacientes de MDZ Radio. En 2013 , tras un tratamiento fallido en Buenos Aires, criopreservó tres embriones . Años después, ya en Mendoza, logró ser madre de Delfina (2015) mediante un nuevo procedimiento.

Sin embargo, al querer un segundo hijo a los 40 años , enfrentó dificultades. "Intentamos con sus óvulos, pero no funcionó", explicó Sabatini . Fue entonces cuando recordaron los embriones guardados. "Mariana me dijo: ‘Tengo algo congelado’", relató.

Los embriones, preservados por siete años, fueron transportados a Mendoza en un tanque de nitrógeno a -196°C. "Es como un trasplante: se usan medios especiales", comparó el médico. De los tres, dos sobrevivieron a la descongelación, y uno implantó con éxito, dando vida a Emma (2021).

"Emma es mayor que su hermana"

El dato más llamativo, según Sabatini, es que Emma se concibió antes que Delfina, pese a nacer después. "Es siete años más ‘vieja’ que su hermana mayor. Es un desafío a las leyes biológicas", resaltó.

Mariana destacó la importancia de la criopreservación en edades jóvenes: "Mi segunda hija nació siete años después de ser congelada. Ojalá esta experiencia ayude a otras parejas".

Un proceso meticuloso

Sabatini detalló que la descongelación es realizada por biólogos especializados, quienes evalúan la viabilidad de los embriones. "No todos implantan; en este caso, uno no evolucionó", aclaró. Además, el útero debe prepararse para recibirlos, un proceso clave para el éxito.

Esta técnica, aunque compleja, ofrece esperanza. Como concluyó Sabatini: "Es un milagro de la ciencia, pero también de la perseverancia".