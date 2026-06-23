Con una mínima de cero grados comenzó oficialmente el clima invernal en Mendoza

El martes, la provincia amaneció con condiciones típicas de invierno: heladas y temperaturas bajo cero en algunas zonas.

El invierno se hizo sentir desde las primeras horas de este martes con heladas, poco viento y un marcado descenso de la temperatura.

El invierno empezó a mostrar sus condiciones características en Mendoza. Este martes 23 de junio la provincia amaneció con temperaturas cercanas a los 0°C en gran parte del territorio y con registros de hasta -3°C en sectores como Malargüe, zonas bajas del Valle de Uco y parte del sur provincial.

La jornada comenzó con heladas matinales y un ambiente frío en las primeras horas del día. Además, en algunas zonas del Valle de Uco, el norte y el este provincial se observó nubosidad parcial durante el amanecer, aunque con el correr de la mañana se espera un marcado despeje en gran parte de Mendoza.

Un día típico de invierno Según el pronóstico, no hay probabilidades de precipitaciones y el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada. Los vientos serán leves, con circulación predominante del sector sur y una brisa del norte entre las 14 y las 20 que afectará principalmente al norte, este y sur de la provincia.

La temperatura máxima rondará los 13°C, por lo que si bien durante la tarde se sentirá una leve mejora térmica, el ambiente continuará fresco. Se trata de una jornada típica del invierno mendocino, con una marcada diferencia entre las temperaturas de la mañana y las de la tarde.

Sin lluvias y con buen tiempo en la montaña En alta montaña el panorama también será favorable. El cielo permanecerá despejado y no se esperan nevadas ni precipitaciones, lo que permitirá condiciones estables en la zona cordillerana.