Cómo los residuos de un río ayudan para construir un barrio en Mendoza

Durante años, el material que se retiraba de los cauces de ríos y arroyos de Mendoza tenía un destino casi automático: el vertedero. Tierra, piedras y sedimentos que se extraían para evitar desbordes terminaban descartados, sin un segundo uso y con un costo ambiental y logístico alto.

Hoy, ese recorrido empieza a cambiar. Parte de los residuos que se sacan de un río mendocino se están reutilizando para algo concreto: rellenar y preparar el terreno donde se construye un nuevo barrio , en el predio de la ex playa San Agustín , en la Ciudad de Mendoza.

La experiencia combina limpieza de cauces , obra pública y reutilización de materiales. No se trata de magia ni de marketing verde, sino de un proceso técnico que busca aprovechar lo que antes se tiraba y convertirlo en base para viviendas sociales.

Hidráulica reutilizó más de 10.000 metros cúbicos de material de río Papagayo para preparar el terreno de un nuevo barrio.

Según explicó a MDZ Pablo Rodríguez, director de Hidráulica, el material reutilizado proviene del río seco Papagayo. Allí, la Dirección realiza tareas habituales de desembanque para mantener la capacidad del cauce y evitar problemas durante la temporada de tormentas.

Ese material, que antes se llevaba directamente a un vertedero como El Borbollón, esta vez tuvo otro destino. Fue clasificado, tratado y preparado para ser utilizado como relleno estructural en el predio donde hoy avanza el futuro barrio San Agustín.

En total, se reutilizaron más de 10.000 metros cúbicos de sedimentos. El traslado y la colocación se hicieron con maquinaria propia de Hidráulica y camiones aportados por la Municipalidad, antes de que la empresa a cargo de la obra comenzara con la compactación y nivelación del suelo.

Menos descarte y más aprovechamiento

bario playa san agustín-22 Rodrigo D'Angelo / MDZ

El impacto del cambio no es solo ambiental. Rodríguez remarcó que el uso de este material permitió un ahorro importante para la obra, ya que el proyecto original contemplaba la compra y el traslado de relleno desde otros puntos de la provincia.

“Ese gasto hoy no existe”, explicó. El Instituto Provincial de la Vivienda no tuvo que salir a buscar material nuevo y, al mismo tiempo, se evitó seguir acumulando residuos en un vertedero que ya recibe toneladas de descarte cada año.

El resultado es un círculo que empieza a cerrarse: se limpia un río, se reduce el descarte, se ahorra dinero público y se aporta a una solución habitacional concreta. Todo en un mismo proceso, sin sumar impactos innecesarios.

Un modelo que podría repetirse

bario playa san agustín-12 El material retirado de un cauce aluvional tuvo un nuevo destino lejos del vertedero y cerca de una solución habitacional. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Desde Hidráulica aseguran que la experiencia no termina en San Agustín. La idea es replicar esta metodología en otros proyectos de urbanización del IPV y también en obras de la Dirección Provincial de Vialidad, como caminos rurales y ganaderos.

“El material está ahí, cerca de las obras, y puede volver a usarse”, sostuvo Rodríguez. La clave está en planificar el destino desde el inicio y no tratarlo como basura apenas se retira del cauce.

Así, lo que antes era visto como un residuo molesto empieza a tener otro valor. De los ríos al barrio, del descarte al uso, una práctica que busca cambiar la lógica sin hacer ruido, pero con resultados concretos.