Comienza la Expo Educativa 2025 y habrá transporte gratuito para estudiantes

La Expo Educativa ofrecerá acceso gratuito a todas sus actividades y transporte público sin costo para estudiantes de secundarias y de la UNCuyo.

Bajo el lema “Caminos por descubrir”, la feria se desarrollará en formato presencial e interactivo. Contará con charlas, talleres, actividades lúdicas, foodtrucks e islas 360° para que los visitantes puedan conocer en profundidad la oferta educativa de universidades e institutos, tanto públicos como privados, con sede en Mendoza.

Transporte gratuito para estudiantes Uno de los aspectos más destacados de esta edición es el transporte gratuito gestionado por la Subsecretaría de Transporte. El beneficio alcanza a estudiantes de 4º, 5º y 6º año de secundarias orientadas, técnicas y privadas, y también a los de 3º año de la modalidad de jóvenes y adultos. La medida también incluye a alumnos pertenecientes a la Universidad Nacional de Cuyo.

Además, la feria tendrá un fuerte enfoque solidario y ambiental. Se recibirán útiles escolares en buen estado que serán donados a escuelas rurales, y se impulsarán campañas como “Expo Cero Papel” y “Libros Libres”, para fomentar el reciclaje y el acceso igualitario al conocimiento.

La Expo Educativa 2025 reunirá a universidades e institutos en la Ciudad de Mendoza. Quienes no puedan asistir o deseen seguir explorando opciones a lo largo del año, podrán hacerlo a través del sitio oficial Expo Educativa. Allí encontrarán información organizada por áreas de interés, duración de las carreras y tipo de institución. El sitio fue recientemente optimizado para mejorar su accesibilidad.