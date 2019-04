Comenzó el canje de entradas para Música Clásica por los Caminos del Vino

Ayer comenzó el canje de entradas para Música por los Caminos del Vino, el festival dedicado a la música clásica que se realizará durante 9 días en nuestra provincia. Recorrerá la provincia por distintas bodegas, los Teatros Independencia y Mendoza, La Enoteca, la Biblioteca Pública General San Martín, el Ente de Turismo, Huayquerías, Unidades penitenciarias, la Reserva Natural Villavicencio y el Museo Carlos Alonso – Mansión Stoppel, entre otras locaciones.

Este encuentro, fiel exponente del maridaje entre la música clásica y el vino, contará con la actuación de importantes referentes locales del género, en los 76 conciertos que se brindarán a lo largo y ancho de la provincia.

Entusiasmo por la propuesta

María Pilar (73) y María Isabel (80) participan todos los años de Música Clásica por los Caminos del Vino, van a asistir este año entre amigas y los elegidos son los conciertos en Ciudad, este año particularmente buscan asistir al del Teatro Mendoza. En tanto a las entradas nos comentaron que “Es muy bonita la propuesta de cambiar leche por entradas, además es un lujo que algo de tal calidad sea tan económico y accesible. La única pequeña molestia es que como somos muchos, hacemos cola, pero todos los años venimos, y nos parece más que nada oferta cultural accesible y de gran calidad. Vinimos media hora antes calculando la cantidad de gente que sabíamos que iba a venir, para poder obtener lo que queremos y hemos venido con buena predisposición, la propuesta de este año es muy linda e interesante”.

Por su parte, Valentino (19) comentó que “la propuesta y el programa me ha gustado mucho, y este es mi primer año porque vivo en Mendoza desde febrero del año pasado y no pude venir antes. Tengo muchas expectativas. Me parece muy bueno el sistema de canje de entradas, muy novedoso, porque no hay una movida tan grande de ayuda y me parece muy positivo. Por ahora voy a sacar entradas para un solo concierto pero estoy viendo de ir a una bodega. El sistema es ágil porque ya tengo decidido qué concierto ir” finalizó el joven estudiante.

Canje de entradas

Como años anteriores, el Festival Música Clásica por los Caminos del Vino mantiene su carácter solidario, por lo que se entregan entradas gratuitas a cambio de una caja de 800 gr de leche en polvo, que será destinada a Banco de Alimentos.

El canje se realiza desde ayer, de lunes a viernes de 10 a 18, sábados, domingos y feriados de 10 a 14, en la Secretaría de Cultura, Av. España y Gutiérrez, de Ciudad. El límite de entradas por persona es de 8 (cuatro cajas de leche por persona).