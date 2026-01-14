Clases 2026 en Mendoza: cuándo empiezan y quiénes deben asistir antes

Mientras el verano todavía se hace sentir en Mendoza , el calendario escolar empieza a mirar un poco más allá de las vacaciones. Con el inicio del ciclo lectivo cada vez más cerca, vuelven a tomar relevancia las fechas ya definidas para 2026, que marcan cuándo arrancan las clases y cuáles son los momentos clave que deberán tener en cuenta directivos, estudiantes y docentes.

El calendario escolar de Mendoza fue confirmado en diciembre por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Escuelas (DGE). Allí se establecieron el inicio y cierre de clases del ciclo lectivo 2026, el receso de invierno y las fechas previas destinadas a tareas administrativas y pedagógicas. En esta nota, conocé cuándo comienzan a asistir los alum

En ese marco, Mendoza ratificó su compromiso de cumplir con un mínimo de 190 días obligatorios de clases, tal como lo establece el Consejo Federal de Educación, con el objetivo de garantizar la calidad educativa en todos los niveles.

Según el calendario confirmado, el ciclo lectivo 2026 en Mendoza comenzará el 25 de febrero para los niveles inicial, primario y secundario. De esta manera, el inicio de clases se dará en la última semana de febrero, antes de los festejos centrales de la Vendimia.

No obstante, se informó que el 10 de febrero deberán asistir a las escuelas los alumnos que deban recuperar saberes, mientras que en los días previos también habrá actividad para supervisores, directivos y docentes, incluyendo jornadas institucionales y de planificación .

Cuándo serán las vacaciones de invierno

El receso invernal en Mendoza fue fijado entre el 6 y el 17 de julio, lo que representa dos semanas de vacaciones de invierno, en sintonía con el calendario de varias provincias del país.

En cuanto al cierre del año escolar, las autoridades confirmaron que las clases finalizarán el 22 de diciembre de 2026, fecha que marca el cierre del ciclo lectivo y el cese de la actividad docente, directiva y de supervisión, según lo establecido por la normativa vigente en Mendoza.

De este modo, la provincia ya cuenta con un calendario escolar definido para 2026, una información clave para que las familias de Mendoza puedan organizar el año con anticipación, aun cuando el verano y las vacaciones todavía están en marcha.