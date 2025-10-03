Ciudad de Mendoza: VitalAire Argentina participará de las Jornadas Regionales de Cuyo de la AAMR

Participará en las Jornadas Regionales de Cuyo de la AAMR en Mendoza, sobre medicina respiratoria abordando temas clave sobre sueño, oxigenoterapia y VNI.

La oportunidad de intercambiar conocimientos sobre los últimos avances en Trastornos Respiratorios del Sueño.

VitalAire, la actividad de cuidados domiciliarios de Air Liquide, anuncia su participación en las Jornadas Regionales de Cuyo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), que tendrán lugar los días 3 y 4 de octubre en la Ciudad de Mendoza.

Este encuentro es un espacio clave para la comunidad médica de la región, ofreciendo actualización profesional y la oportunidad de intercambiar conocimientos sobre los últimos avances en Trastornos Respiratorios del Sueño, Ventilación No Invasiva (VNI) y Oxigenoterapia.

Durante las jornadas, VitalAire contará con un stand donde se presentarán las últimas innovaciones en servicios domiciliarios y tecnologías, acompañado de demostraciones prácticas para conocer el correcto uso y funcionalidad de sus equipos. Además, los asistentes podrán acceder a beneficios exclusivos, como sorteos y una promoción especial durante todo octubre en equipos y accesorios para el diagnóstico de Apnea Obstructiva del Sueño (AOS).

que-es-la-apnea-del-sueno-en-ninos Durante las jornadas, VitalAire contará con un stand donde se presentarán las últimas innovaciones en servicios domiciliarios y tecnología. Archivo

La participación de VitalAire reafirma su compromiso con la formación continua de los profesionales de la salud y con el desarrollo de soluciones innovadoras que mejoran la atención de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Este enfoque está en el centro de su estrategia de Cuidado Basado en el Valor, que busca generar resultados clínicos positivos para los pacientes, al mismo tiempo que promueve un uso más eficiente de los recursos del sistema de salud.