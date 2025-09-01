Cebados con el mate: radiografía de la cultura del mate entre los jóvenes

Las generaciones más jóvenes construyen identidad y un código de comunicación a través de rondas de mate.

Los jóvenes universitarios están protagonizando un cambio en la forma de consumir yerba mate. Lejos de la imagen tradicional del mate compartido en la cocina familiar -la yerba mate tiene penetración en el 90% de los hogares- o en rondas solemnes, este grupo etario traslada la bebida nacional a espacios informales, dinámicos y colectivos, como aulas, bibliotecas, parques y centros culturales.

El mate es un símbolo de identidad, pertenencia y conexión, pero también implica reunirse y pasarla bien porque la ronda compartida genera bienestar. Porque el estrés académico y las largas jornadas de estudio se alivian y se pasan mejor con un mate en mano. Los jóvenes, además, están otorgando protagonismo al consumo responsable, lo artesanal y lo saludable al elegir yerbas suaves y duraderas, con sabores que se mantienen porque siempre quieren seguir disfrutando.

Así, los estudiantes resignifican la experiencia de matear. Desde el estilo de sus sets matero con termos intervenidos y mates personalizados, la forma en la que lo preparan, convierten este producto de la canasta básica en una expresión de estilo propio. Y, en el proceso, lo llevan a nuevos escenarios, amplificando su vigencia cultural y abriendo oportunidades para ampliar la ronda.

istockphoto-1191705481-640x640 El mate es un símbolo de identidad, pertenencia y conexión, pero también implica reunirse y pasarla bien. Archivo MDZ.

Mate en la escuela El Programa El Mate en la Escuela, que se desarrolla en cinco provincias argentinas, es una iniciativa que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) lleva adelante junto a empresas yerbateras, pensada para convertir al mate —la infusión más argentina— en una herramienta de aprendizaje. Los talleres promueven el hábito saludable de matear y fortalecen la socialización en el aula, además acercan a los estudiantes a la historia de la yerba, sus beneficios para la salud, y su valor económico y cultural en la región.