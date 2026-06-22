Cataratas: los síntomas que muchos atribuyen a la edad y pueden poner en riesgo la visión
Según la OMS es una de las principales causas de ceguera en el mundo. ¿Qué son las cataratas y cómo tratarlas?
La enfermedad de cataratas afecta a 94 millones de personas y sus síntomas suelen confundirse erróneamente con deterioro propio del envejecimiento. Es muy importante detectar las señales de las cataratas a tiempo, ya que un tratamiento temprano puede salvar la visión.
Ver borroso, notar los colores más apagados, sentir molestia con las luces o tener dificultades para manejar de noche, suelen asociarse naturalmente al paso del tiempo. Muchas personas normalizan perder la visión en edad avanzada, pero en muchos casos estos síntomas pueden deberse a cataratas: una de las principales causas de pérdida visual en el mundo y, al mismo tiempo, una condición tratable si se detecta a tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cataratas continúan siendo una de las principales causas de ceguera y discapacidad visual en el mundo, afectando a unas 94 millones de personas. Además, estimaciones internacionales difundidas por centros especializados en oftalmología señalan que las cataratas representarían entre el 40% y el 45% de los casos de ceguera a nivel global.
¿Qué son las cataratas y por qué aparecen?
Si bien las cataratas suelen desarrollarse como parte del envejecimiento natural del ojo y son más frecuentes a partir de los 60 años, existen distintos factores que pueden acelerar su aparición. La diabetes, el tabaquismo, la exposición prolongada al sol sin protección ocular, el uso crónico de corticoides y algunos antecedentes genéticos pueden aumentar el riesgo de desarrollarlas de forma más temprana. La catarata es la opacidad del cristalino, el lente natural que tenemos dentro del ojo. Cuando ese lente pierde transparencia, la luz deja de enfocarse correctamente sobre la retina y la visión comienza a deteriorarse progresivamente.
Las señales que muchas personas pasan por alto
Muchas personas describen la sensación como ver a través de un vidrio empañado o como si las imágenes estuvieran constantemente desenfocadas. Al principio, los cambios pueden ser leves y pasar desapercibidos, pero con el tiempo comienzan a interferir en actividades cotidianas como leer, manejar, trabajar o reconocer rostros.
Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:
- Visión borrosa o nublada.
- Sensibilidad a la luz.
- Halos alrededor de las luces.
- Colores menos brillantes.
- Dificultad para ver de noche.
- Cambios frecuentes en la graduación de los anteojos.
Muchas personas consultan recién cuando la pérdida visual ya afecta seriamente su vida diaria porque creen que es normal ver peor con la edad. Por eso es importante realizar controles oftalmológicos periódicos y consultar ante cualquier cambio visual.
¿Cómo es su tratamiento?
Si bien actualmente no existen gotas ni medicamentos capaces de prevenir o revertir una catarata, gracias a los avances tecnológicos, las cirugías actuales son cada vez menos invasivas y permiten recuperaciones más rápidas, precisas y seguras. La cirugía de catarata es hoy uno de los procedimientos más seguros y efectivos de la oftalmología moderna. Se realiza mediante pequeñas incisiones y tecnología de ultrasonido que permite remover el cristalino opaco y reemplazarlo por un lente intraocular transparente. Ese lente intraocular se adapta a las necesidades visuales de cada paciente y se mantiene de forma permanente dentro del ojo.
La detección temprana sigue siendo fundamental
Cuanto antes se identifique el problema y se realice el seguimiento adecuado, mayores serán las posibilidades de preservar la visión y mantener una buena calidad de vida.
* Dr. Nicolás Charles, Especialista en cirugía de Cataratas y Jefe del Servicio de Córnea y Cirugía Refractiva de Charles Centro Oftalmológico.