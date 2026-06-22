Cataratas: los síntomas que muchos atribuyen a la edad y pueden poner en riesgo la visión

Según la OMS es una de las principales causas de ceguera en el mundo. ¿Qué son las cataratas y cómo tratarlas?

La enfermedad de cataratas afecta a 94 millones de personas y sus síntomas suelen confundirse erróneamente con deterioro propio del envejecimiento. Es muy importante detectar las señales de las cataratas a tiempo, ya que un tratamiento temprano puede salvar la visión.

Ver borroso, notar los colores más apagados, sentir molestia con las luces o tener dificultades para manejar de noche, suelen asociarse naturalmente al paso del tiempo. Muchas personas normalizan perder la visión en edad avanzada, pero en muchos casos estos síntomas pueden deberse a cataratas: una de las principales causas de pérdida visual en el mundo y, al mismo tiempo, una condición tratable si se detecta a tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cataratas continúan siendo una de las principales causas de ceguera y discapacidad visual en el mundo, afectando a unas 94 millones de personas. Además, estimaciones internacionales difundidas por centros especializados en oftalmología señalan que las cataratas representarían entre el 40% y el 45% de los casos de ceguera a nivel global.

Las cataratas continúan siendo una de las principales causas de ceguera y discapacidad visual en el mundo. Archivo. ¿Qué son las cataratas y por qué aparecen? Si bien las cataratas suelen desarrollarse como parte del envejecimiento natural del ojo y son más frecuentes a partir de los 60 años, existen distintos factores que pueden acelerar su aparición. La diabetes, el tabaquismo, la exposición prolongada al sol sin protección ocular, el uso crónico de corticoides y algunos antecedentes genéticos pueden aumentar el riesgo de desarrollarlas de forma más temprana. La catarata es la opacidad del cristalino, el lente natural que tenemos dentro del ojo. Cuando ese lente pierde transparencia, la luz deja de enfocarse correctamente sobre la retina y la visión comienza a deteriorarse progresivamente.

Las señales que muchas personas pasan por alto Muchas personas describen la sensación como ver a través de un vidrio empañado o como si las imágenes estuvieran constantemente desenfocadas. Al principio, los cambios pueden ser leves y pasar desapercibidos, pero con el tiempo comienzan a interferir en actividades cotidianas como leer, manejar, trabajar o reconocer rostros.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran: